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Giriş Tarihi: 14.07.2026

Dolu ve sağanak tarım arazilerine zarar verdi

Dolu ve sağanak tarım arazilerine zarar verdi
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Yozgat'ın Yerköy ve Şefaatli ilçelerinde etkili olan sağanak ve dolu nedeniyle bazı tarım arazileri zarar gördü. Valiliğin sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, Yerköy ve Şefaatli ilçelerinde etkili olan dolu ve yoğun yağış nedeniyle meydana gelen sel ve tarımsal zarar ihbarları üzerine, İl Özel İdaresi, Karayolları, emniyet ve jandarma ekiplerinin sahadaki çalışmalarına ivedilikle başladığı belirtildi. Paylaşımda, şu ifadelere yer verildi: "Yağışlardan etkilenen bölgelerde vatandaşlarımızın güvenliğinin sağlanması amacıyla ilgili kurumlarımız koordineli şekilde çalışmalarını sürdürmektedir. Üreticilerimize ve vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.

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Dolu ve sağanak tarım arazilerine zarar verdi
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