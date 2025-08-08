Dolunay ne zaman, saat kaçta izlenecek? 2025 Ağustos Kova Dolunayı burçlara etkisi ile bekleniyor!

Dolunay tarihi, saati ve etkileri ile pek çok insanın gündemindeki yerini aldı. Kova burcunda yaşanacak bu gökyüzü şöleni, bu hafta gerçekleşiyor ve Ay ile Güneş'in zıt pozisyonu nedeniyle duygusal farkındalık ve içsel aydınlanma kapılarını aralıyor. İşte, 2025 Ağustos Kova Dolunayı'nın burçlara etkisi: