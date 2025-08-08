Haberler Yaşam Haberleri Dolunay ne zaman, saat kaçta izlenecek? 2025 Ağustos Kova Dolunayı burçlara etkisi ile bekleniyor!
Dolunay ne zaman, saat kaçta izlenecek? 2025 Ağustos Kova Dolunayı burçlara etkisi ile bekleniyor!

Dolunay 2025 Ağustos ayının görsel şölenini oluşturmaya hazırlanıyor. Kova burcunda gerçekleşecek gök olayı gökyüzü gözlemcilerinin ayrı astroloji ilgililerinin ayrı gündeminde yer alıyor. Sunduğu eşsiz manzaranın yanı sıra enerjisiyle dikkat çeken Kova Dolunayı burçlara etkisi ile takip ediliyor. Peki, Dolunay ne zaman, saat kaçta, hangi burç nasıl etkilenecek?

Dolunay tarihi, saati ve etkileri ile pek çok insanın gündemindeki yerini aldı. Kova burcunda yaşanacak bu gökyüzü şöleni, bu hafta gerçekleşiyor ve Ay ile Güneş'in zıt pozisyonu nedeniyle duygusal farkındalık ve içsel aydınlanma kapılarını aralıyor. İşte, 2025 Ağustos Kova Dolunayı'nın burçlara etkisi:

DOLUNAY NE ZAMAN GERÇEKLEŞECEK?

9 Ağustos 2025 Cumartesi günü, Kova burcunda yaklaşık 17° derecesinde bu gökyüzü olayı gerçekleşiyor. Dolunayın en yüksek parlaklığa ulaştığı an Türkiye saatiyle 23.36'ya denk geliyor.

KOVA BURCUNDAKİ DOLUNAY NE ANLAMA GELİYOR?

Kova enerjisi Uranüs burcunun etkisiyle yenilikçi, eşitlikçi ve kolektif ruha odaklıdır.

Bu Dolunay, bireyin sistemle ilişkisini sorgulamasını, eski yapılar yerine içe değer vermeyi destekler.

Duygusal netlik ve zihinsel bağımsızlık temaları öne çıkar.

KOVA DOLUNAYI BURÇLARA ETKİSİ

Ateş burçları (Koç, Aslan, Yay): İfade, yaratıcılık ve liderlik temalarında netleşme. Grup enerjileriyle ilişkilerini yeniden tanımlayabilirler.

Toprak burçları (Boğa, Başak, Oğlak): Değer sistemlerinde yenilenme; finans, iş ilişkileri, uzun vadeli hedeflerde yeniden düzenleme fırsatı.

Hava burçları (İkizler, Terazi, Kova): İletişim, dostluk, aidiyet ağlarında dönüşüm. Kova'lar için kişisel anlamda dönüp bakma, yeniden doğuş dönemi.

Su burçları (Yengeç, Akrep, Balık): İçsel değişimler, sezgilerle buluşma, zihinsel ruhsal denge arayışı.

