Dolunay ne zaman, saat kaçta izlenecek? 2025 Ağustos Kova Dolunayı burçlara etkisi ile bekleniyor!

Dolunay tarihi, saati ve etkileri ile pek çok insanın gündemindeki yerini aldı. Kova burcunda yaşanacak bu gökyüzü şöleni, bu hafta gerçekleşiyor ve Ay ile Güneş'in zıt pozisyonu nedeniyle duygusal farkındalık ve içsel aydınlanma kapılarını aralıyor. İşte, 2025 Ağustos Kova Dolunayı'nın burçlara etkisi:
9 Ağustos 2025 Cumartesi günü, Kova burcunda yaklaşık 17° derecesinde bu gökyüzü olayı gerçekleşiyor. Dolunayın en yüksek parlaklığa ulaştığı an Türkiye saatiyle 23.36'ya denk geliyor.
Ateş burçları (Koç, Aslan, Yay): İfade, yaratıcılık ve liderlik temalarında netleşme. Grup enerjileriyle ilişkilerini yeniden tanımlayabilirler.
Toprak burçları (Boğa, Başak, Oğlak): Değer sistemlerinde yenilenme; finans, iş ilişkileri, uzun vadeli hedeflerde yeniden düzenleme fırsatı.
Hava burçları (İkizler, Terazi, Kova): İletişim, dostluk, aidiyet ağlarında dönüşüm. Kova'lar için kişisel anlamda dönüp bakma, yeniden doğuş dönemi.