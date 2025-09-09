DOMENİCO TEDESCO KİMDİR? Fenerbahçe’nin yeni teknik direktörü açıklandı! Domenico Tedesco hangi takımları çalıştırdı?

DOMENİCO TEDESCO KİMDİR?

Domenico Tedesco, İtalyan kökenli Alman futbol teknik direktörüdür. 1985 doğumlu olan Tedesco, antrenörlük kariyerine 2008 yılında VfB Stuttgart altyapısında yardımcı antrenör olarak başladı.

Profesyonel teknik direktörlük deneyimini 2017'de Erzgebirge Aue ile yaşadı ve takımı küme düşmekten kurtardı. Aynı yıl Schalke 04'ün başına geçti ve 32 yaşında Bundesliga tarihinin en genç teknik direktörlerinden biri oldu. İlk sezonunda Schalke ile ligi ikinci sırada tamamlayarak Şampiyonlar Ligi'ne gitmeyi başardı. Daha sonra 2019'da Spartak Moskova, ardından 2021'de RB Leipzig'i çalıştırdı ve 2022 Almanya Kupası'nı kazandı. Şubat 2023 itibarıyla Belçika Milli Takımının başında yer aldı. Tedesco, modern futbol anlayışı ve taktiksel esnekliği ile tanınıyor. Son dönemde ise Fenerbahçe ile adı geçse de henüz resmi bir anlaşma yapılmadı.