Domuz avı dönüşünde kaza kurşunuyla öldü

Çanakkale'de domuz avından dönen Sezgin Yeşil, arkadaşının tüfeğinin kazayla ateş alması sonucu vurularak yaşamını yitirdi. Çanakkale'nin Biga ilçesine bağlı Elmalı köyünde yaşayan 10 arkadaş, geçen cumartesi günü domuz avına gitti. Akşama kadar avlanan grup, saat 22.00 sıralarında dönüşe geçti. Sezgin Yeşil (22) ile arkadaşı Necati Aydoğdu aynı araca bindi. Otomobili evinin önüne park eden Aydoğdu, arka koltuktaki tüfeğini alarak Yeşil'le birlikte bagajdaki av köpeklerini indirmeye başladı. Bu sırada emniyeti açık kalan tüfek yanlışlıkla ateş aldı. Tüfekten çıkan domuz kurşunu Yeşil'in kasığına isabet etti. Aşırı kan kaybeden Yeşil hayatını kaybetti. Aydoğdu gözaltına alındı.