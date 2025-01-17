Haberler Yaşam Haberleri Domuzların saldırdığı çobanı köpekleri kurtardı!
Giriş Tarihi: 17.1.2025 11:58 Son Güncelleme: 17.1.2025 12:05

Domuzların saldırdığı çobanı köpekleri kurtardı!

Batman’ın Gercüş ilçesinde hayvan otlatırken domuz saldırısına uğrayan Murat Kızmaz (44), köpekleri sayesinde kurtuldu. Domuzların saldırısında aldığı darbelerle yaralanan Kızmaz, Gercüş Devlet Hastanesinde tedaviye alındı.

Fatih YILMAZ
Domuzların saldırdığı çobanı köpekleri kurtardı!

Olay Gercüş'e bağlı Hisar köyü kırsalında sabah saatlerinde meydana geldi. Hayvancılıkla uğraşan Murat Kızmaz, beraberindeki köpekleriyle koyun ve keçi sürüsünü otlatmaya gitti. Kızmaz, bu sırada domuzların saldırısına uğradı. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Kızmaz'ın iki kolu kırıldı. Saldırıyı fark eden çoban köpeklerinin domuzlara saldırmasıyla korkan domuzlar kaçtı. İhbarla bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.

Kızmaz, ilk müdahalenin ardından Gercüş Devlet Hastanesine kaldırılıp tedavi altına alındı. Kızmaz'ın hastanede yapılan tedavinin ardından taburcu edilerek evine gönderildiği belirtildi. Köpeklerden kaçan domuzlardan birinin görüntüsü ise cep telefonu tarafından kaydedildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Domuzların saldırdığı çobanı köpekleri kurtardı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA