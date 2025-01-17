Domuzların saldırdığı çobanı köpekleri kurtardı!

Olay Gercüş'e bağlı Hisar köyü kırsalında sabah saatlerinde meydana geldi. Hayvancılıkla uğraşan Murat Kızmaz, beraberindeki köpekleriyle koyun ve keçi sürüsünü otlatmaya gitti. Kızmaz, bu sırada domuzların saldırısına uğradı. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Kızmaz'ın iki kolu kırıldı. Saldırıyı fark eden çoban köpeklerinin domuzlara saldırmasıyla korkan domuzlar kaçtı. İhbarla bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.

Kızmaz, ilk müdahalenin ardından Gercüş Devlet Hastanesine kaldırılıp tedavi altına alındı. Kızmaz'ın hastanede yapılan tedavinin ardından taburcu edilerek evine gönderildiği belirtildi. Köpeklerden kaçan domuzlardan birinin görüntüsü ise cep telefonu tarafından kaydedildi.