Döndü nineye anlamlı sürpriz

Kırıkkale Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik (TDP) Şube Müdürlüğü ekipleri, yalnız yaşayan 81 yaşındaki Döndü Kılıç için sürpriz bir doğum günü kutlaması düzenledi. Döndü teyzenin evine pastayla giden polis ekipleri, ona mutluluk dolu anlar yaşattı. Kendisi için hazırlanan sürpriz karşısında duygu dolu anlar yaşayan Kılıç, polis ekiplerine teşekkür etti. Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Onun sevgi dolu anlar yaşaması bizler için de büyük bir mutluluk oldu" ifadelerine yer verildi.