Dondurmacıda cinayet: 1 ölü, 1 yaralı

Olay, önceki gece Çamlıyol İnönü Bulvarı'ndaki bir dondurmacıda meydana geldi. İddiaya göre, kimliği belirsiz bir şahıs dondurmacıya motosikletle gelerek iş yerinde çalışan Yusuf Erdem'e (29) tabancayla ateş açtı. Erdem ağır yaralanırken, bir kişi de hafif şekilde yaralandı. Saldırgan kaçarken çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Yusuf Erdem tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis saldırganı yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

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