Döner almaya gitti 200 bin lira ceza yedi

Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde yaşayan G.Ö. (24), bir süre önce alkollü araç kullanırken yakalanınca, ehliyetine el kondu. Babasının işyerinde çalışan G. Ö., önceki gün karnı acıkınca, döner almak için motosikletle 200 metre ilerideki dönerciye gitti. Bu sırada polise yakalanan G.Ö., ehliyetsiz motosiklet kullandığı için ve çeşitli ihlaller nedeniyle 200 bin lira ceza kesildi.

Baba Emre Özkurt, oğlunun yaptığı hatayı savunmadığını ancak uygulanan cezanın orantısız olduğunu düşündüğünü söyledi. Elazığ'da dur ihtarına uymayıp kaçan ve kovalamaca sonucu yakalanan aracın sürücüsü M. H. Ö.'ye dur ihtarına uymamak ve abartı egzoz maddeleri başta olmak üzere toplamda 232 bin 629 TL para cezası yazıldı. Ayrıca, ehliyetine 60 gün el konulurken, araç da bağlandı. Nevşehir'de karşı yönden gelen 2 otomobile çarptıktan sonra kaçan otomobilin sahibi İbrahim Y., bağ evinde alkol aldığını, otomobili de arkadaşının kullandığını iddia etti. İbrahim Y.'ye 46 bin lira idari para cezası uygulanırken, otomobil trafikten men edildi.

KARNESİNİ ALAMADI

Aksaray'da, geçen 25 Haziran'da karnesini almasına saatler kala babasının kullandığı otomobilin bahçe duvarına çarpması sonucu ağır yaralanan lise öğrencisi Berivan Elçi tedavi (16), önceki akşam hayatını kaybetti.