Haberler Yaşam Haberleri Döner almaya gitti 200 bin lira ceza yedi
Giriş Tarihi: 4.07.2026

Döner almaya gitti 200 bin lira ceza yedi

Döner almaya gitti 200 bin lira ceza yedi
  • ABONE OL

Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde yaşayan G.Ö. (24), bir süre önce alkollü araç kullanırken yakalanınca, ehliyetine el kondu. Babasının işyerinde çalışan G. Ö., önceki gün karnı acıkınca, döner almak için motosikletle 200 metre ilerideki dönerciye gitti. Bu sırada polise yakalanan G.Ö., ehliyetsiz motosiklet kullandığı için ve çeşitli ihlaller nedeniyle 200 bin lira ceza kesildi.

Baba Emre Özkurt, oğlunun yaptığı hatayı savunmadığını ancak uygulanan cezanın orantısız olduğunu düşündüğünü söyledi. Elazığ'da dur ihtarına uymayıp kaçan ve kovalamaca sonucu yakalanan aracın sürücüsü M. H. Ö.'ye dur ihtarına uymamak ve abartı egzoz maddeleri başta olmak üzere toplamda 232 bin 629 TL para cezası yazıldı. Ayrıca, ehliyetine 60 gün el konulurken, araç da bağlandı. Nevşehir'de karşı yönden gelen 2 otomobile çarptıktan sonra kaçan otomobilin sahibi İbrahim Y., bağ evinde alkol aldığını, otomobili de arkadaşının kullandığını iddia etti. İbrahim Y.'ye 46 bin lira idari para cezası uygulanırken, otomobil trafikten men edildi.

KARNESİNİ ALAMADI
Aksaray'da, geçen 25 Haziran'da karnesini almasına saatler kala babasının kullandığı otomobilin bahçe duvarına çarpması sonucu ağır yaralanan lise öğrencisi Berivan Elçi tedavi (16), önceki akşam hayatını kaybetti.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
#SAKARYA

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
ARKADAŞINA GÖNDER
Döner almaya gitti 200 bin lira ceza yedi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA