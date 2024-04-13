Dönüş çilesi başladı

Ramazan Bayramı için memleketlerine giden vatandaşların tatilin bitmesiyle dönüşleri de başladı. Tatillerini İstanbul dışında geçiren bazı sürücülerin dönüşe geçmesiyle Anadolu Otoyolu ve Kuzey Marmara Otoyolu'nda trafik yoğunluğu yaşandı. Otoyolun Bolu kesiminde İstanbul istikametinde Gerede, Yeniçağa Köroğlu rampaları, Rüzgarlı, Dağkent, Abant Kavşağı, Elmalık ve Bolu Dağı Tüneli mevkileri ile Gerede-Karadeniz Bağlantı yolunda araçlar oldukça yavaş ilerledi. Otoyoldaki trafik yoğunluğu nedeniyle D-100 kara yolunu kullanan sürücüler nedeniyle de bu güzergahta da araç yoğunluğu görüldü. Kuzey Marmara ve Anadolu Otoyolu ile D-100 kara yolunun Kocaeli kesiminde de uzun araç kuyrukları oluştu. Kuzey Marmara Otoyolu'nun İzmit, Dilovası ve Gebze kesiminde, Anadolu Otoyolu'nun Gültepe mevkisi ile D-100 kara yolunun İzmit kent merkezinden geçen kesiminde ise araçlar güçlükle ilerledi. Trafik ekipleri, yollardaki kontrollerini aralıksız sürdürdü.Türkiye'nin en önemli karayolu geçiş güzergahlarından 43 ilin geçiş noktasındaki "kilit kavşak" Kırıkkale'de de trafik yoğunluğu yaşandı. Ankara-Samsun D-200 karayolu üzerindeki Balışeyh ilçesinden başlayan araç trafiği, Yahşihan ilçesine kadar uzadı. Yaklaşık 25 kilometre kadar oluşan trafik yoğunluğu dron ile havadan görüntülendi.Tatillerini Trakya'da geçiren vatandaşların dün akşam saatlerinde dönüş yolculuğuna başlaması ile Tekirdağ-İstanbul yolunda da ciddi yoğunluk yaşandı. Malkara, Süleymanpaşa ve Çorlu'dan İstanbul'a bağlantı yollarında gece saatlerine kadar süren trafik, zaman zaman durma noktasına geldi. Dönüş trafiğinin bugün ve yarın daha da artması bekleniyor.