Kaza, önceki gün akşam saatlerinde kent merkezi Gazi Osmanpaşa Bulvarı'nda meydana geldi. Bulvar üzerinde seyir halinde olan plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen motosiklet, karşı yönden ilerleyen ve dönüş yapmak isteyen otomobile çarptı.

Dönüş yapmak isteyen otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü yola böyle savruldu

Çarpışmanın etkisiyle devrilen motosikletin sürücüsü hafif yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.