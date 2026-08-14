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Giriş Tarihi: 14.08.2026 18:22 Son Güncelleme: 14.08.2026 18:28

Dönüş yapmak isteyen otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü yola böyle savruldu

Tokat’ta dönüş yapmak isteyen otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü hafif yaralanırken kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

İHA
Dönüş yapmak isteyen otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü yola böyle savruldu
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Kaza, önceki gün akşam saatlerinde kent merkezi Gazi Osmanpaşa Bulvarı'nda meydana geldi. Bulvar üzerinde seyir halinde olan plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen motosiklet, karşı yönden ilerleyen ve dönüş yapmak isteyen otomobile çarptı.

Dönüş yapmak isteyen otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü yola böyle savruldu

Çarpışmanın etkisiyle devrilen motosikletin sürücüsü hafif yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

#TOKAT

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Dönüş yapmak isteyen otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü yola böyle savruldu
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