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Giriş Tarihi: 27.07.2026

Dönüşüm seferberliği

Ali ALTUNTAŞ Ali ALTUNTAŞ
Dönüşüm seferberliği
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KAYSERİ Kocasinan Belediyesi'nin 2016 yılında hizmete açtığı KAYÇEV Geri Dönüşüm Tesisi, günlük 40 ton atık işleme kapasitesiyle ambalaj atıklarını yeniden ekonomiye kazandırıyor. Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, özellikle kâğıt ve karton atıklarının geri dönüştürülmesiyle ağaçların kesilmesinin önüne geçildiğini söyledi. Geri dönüşümün evlerde başladığını vurgulayan Başkan Çolakbayrakdar, vatandaşlardan ambalaj atıklarını çöplerden ayrı biriktirmelerini belirterek, belediye tarafından oluşturulan atık toplama noktalarına teslim edilen her geri dönüştürülebilir ürünün hem çevrenin korunmasına hem de milli ekonomiye katkı sunduğunu belirtti. Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör

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