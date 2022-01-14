Doping Teknoloji TIR’ı yurt turunda! Çocuklara ilham vermeye devam ediyor

Bu kapsamda 11 bin 244 öğrenciye ulaştıklarını ifade eden Doping Teknoloji Tırı Genel Koordinatörü Şenol Dalkılıç, "Önceliğimiz; teknoloji ve bilime ulaşmak açısından dezavantajlı koşullara sahip olan Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgesindeki iller oldu. Yolculuğumuz tüm hızıyla devam ediyor. 2022'de 60 bin çocuğa ulaşarak ilgi ve yetenekleri doğrultusunda geleceğe yön verecek bilim insanı, araştırmacı, doktor, mühendis ve tasarımcıları ülkemize kazandıracağız. Adıyaman'ın Kahta ilçesinde yaşayan 7'nci sınıf öğrencisi Yusuf Davut Günay'ın, can kaybının önüne geçecek maden robotu geliştirme hayali ise sadece bir başlangıç. Bu yolculukta yüzlerce çocuğa ilham vereceğiz" dedi.





Türkiye'de gençlere güvenen Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "Eğitimde feda edilecek tek bir fert dahi yoktur" sözünden ilham alınarak tasarlanan Doping Teknoloji Tırı, Türkiye'nin çok daha aydınlık bir geleceğe kavuşabilmesi için bugünün çocukları, yarının ise yetişkinlerine teknoloji ve bilim ruhunu aşılamak için yola çıktı. Doping Teknoloji Tırı'nın hayata geçmesinde tasarım ve proje ekibi olarak 20 kişi aktif sorumluluk üstlendi. Projenin hazırlanması sürecinde Ömer Karakuş Tasarım ve Uygulama Ofisi ile çalışıldı. Doping Hafıza bünyesinde de 20 kişi, bu projeye destek verdi. Tırın dorsesinin yapımından, içerik ve deneylerin hazırlanmasına kadar 250 kişinin emek verdiği bir projeye imza atıldı.



DALKILIÇ, "BU ÜLKENİN ÇOCUKLARINA GÜVENİYORUZ"



Erken yaşta kazanılan teknolojik ve bilimsel deneyimlerin, çocukların kişisel gelişimlerine yön verdiğine dikkat çeken Doping Teknoloji Tırı Genel Koordinatörü Şenol Dalkılıç, "Bu ülkenin çocuklarına güveniyor ve onlar için çalışıyoruz. Önceliğimiz; Güneydoğu ve Doğu Anadolu'daki öğrenciler oldu. Çocuklara teknolojiyi anlatarak ve yaşatarak farklı bir öğrenme deneyimi sunuyoruz. Doping Teknoloji Tırı'na gelen çocuklara VR gözlük kullandırarak onlara uzayı gösteriyoruz. Çocuklar, bu süreçten hem çok etkileniyor hem de yepyeni deneyimler kazanıyor. Ayrıca, Teknoloji Tırı'nı ziyaret eden her çocuğa, matematiksel becerilerini desteklemek amacıyla satranç takımı hediye ediyoruz" açıklamasında bulundu.





YEPYENİ KARİYER ÖYKÜLERİ YAZILACAK



Doping Teknoloji Tırı'nın içinde VR gözlükten drone'a, robotlardan 3D yazıcıya kadar pek çok teknolojik alet; ayrıca rüzgar türbini, Tesla bobini, Van de Graaff jeneratörü, plazma küre ve Stirling motoru gibi deney setleri bulunuyor. Buradaki temel hedef ise çocukları teknolojiyle tanıştırmak ve onlara teknolojinin ulaşabileceği noktaları göstermek... Adıyaman, Malatya ve Elazığ'da toplam 11 ilçenin ziyaret edildiğini ve 11 bin 244 öğrenciye ulaşıldığını belirten Dalkılıç; "Çocukların dünyalarına dokunmak, ufuklarını genişletmek ve potansiyellerini keşfetmelerine yardımcı olmak için yola çıktık. Teknoloji Tırı'nı ziyaret ettiklerinde karşılaştıkları bilimsel ve teknolojik gelişmelerden ilham alarak Türkiye'nin geleceğine yön vermelerini, farklı kariyer hikayeleriyle öne çıkmalarını arzu ediyoruz. Projeyi hayata geçirmeden önce 2021 yılının sonuna kadar yaklaşık 15 bin çocuğa ulaşmayı hedeflemiştik. Bugün ise, gelinen noktada hedeflerimizi büyük ölçüde gerçekleştirdiğimizi ifade edebiliriz. 2022 yılının sonuna kadar ise toplamda 60 bin çocuğa ulaşmış olacağız" dedi.



"MADEN ROBOTLARI, CAN KAYBINI ÖNLEYEBİLİR"



Doping Teknoloji Tırı'nın bugünün çocuklarının hayalini gerçekleştirme noktasında önemli bir misyon üstlendiğinin altını çizen Şenol Dalkılıç, Adıyaman'ın Kahta ilçesinde yaşayan 7'nci sınıf öğrencisi Yusuf Davut Günay'ın maden robotu hayali gibi pek çok yaratıcı fikirle karşılaştıklarını söyledi. Günay'ın bu hayalinin gerçek olabileceğini vurgulayan Dalkılıç, sözlerine şöyle devam etti: "Doping Teknoloji Tırı'nı ziyaret eden çocukların, teknolojinin farklı yönlerini keşfetmekten büyük mutluluk duyduklarını gözlemliyoruz. Yaratıcı fikirler adeta havada uçuşuyor. Tıpkı, Yusuf Davut Günay'ın hayali gibi... Doping Teknoloji Tırı'nda insana ve köpeklere benzeyen robotlardan etkilenen Yusuf, tehlikeli alanlarda ya da riskli meslek gruplarında sakatlanma ya da ölümle sonuçlanacak kazaları azaltmak için farklı robotlar geliştirilebileceğini dile getirdi. Hatta bu sürecin ilk adımının, madenlerde görev yapacak maden robotları olabileceği düşüncesini paylaştı. Bir madenin çökmesi durumunda pek çok kişi hayatını kaybediyor. Bu gibi durumlarda robotlar kullanılabilir. 'Yusuf'un, 'Bir kaza durumunda robotlar parçalansa da geri dönüşümle tekrar işlerlik kazanabilir. Ama insanları tekrar geri getiremezsiniz' cümlesi aslında tüm süreci çarpıcı biçimde açıklıyor. Maden robotları geliştirilirse, madenlerdeki can kaybının da önüne geçilebilir." Diyerek hayallerini ortaya koydu.