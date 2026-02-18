Yangın, saat 17.30 sıralarında merkeze bağlı Barutkavuran köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Taner Gönül idaresindeki 03 ZA 411 plakalı Iveco marka tırın, 03 ZA 170 plakalı dorsesinin tekerlek bilyesinin arızalanması sonucu lastiği alev aldı. Durumu fark eden sürücü, aracı yol kenarında durdurarak tırı dorseden ayırarak uzaklaştırdı.

Bu sırada yangını fark eden köylüler hemen tır şoförünün yardımına koştu. Köyden araçlarla getirilen su bidonları ve yangın tüpleriyle alevlere müdahale eden vatandaşlar, yangını büyümeden kontrol altına aldı. İhbar üzerine olay yerine Karaman Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekipler, dorsede soğutma çalışması yaptı. Yangın sırasında alevlerle mücadele eden tır şoförüne ise köylüler tarafından yoğurt ikram edildi.

Dorsede çıkan yangın tırı sarmadan söndürüldü

"KÖYLÜLERİN SAYESİNDE SÖNDÜRDÜK"



Olay anını anlatan sürücü Taner Gönül, "Teker bilyesi bozulunca ısındı, lastik tutuştu ve ardından patladı. Köylü arkadaşlar sağ olsun, hepsi yardıma geldi. Ben de köylüyüm. Elimize ne geçtiyse; kürekle, suyla müdahale ettik. Köylülerin sayesinde yangını söndürdük. Ereğli'den Karaman'a inşaat malzemesi götürüyordum" dedi.



"KÖYDEN SU TAŞIDIM"



Amcasını ziyaret için köye gittiğini ve dönüş yolunda yangını fark ettiğini belirten İsa Kılınçvur ise, "Köyden Karaman'a gidiyordum. Tırın tekerinden duman çıktığını gördüm. Ben de tır şoförüyüm, meslektaşımın halinden anlarım. Köye giderek arabayla dört beş sefer su getirdim. Yoldan geçenler de yangın tüpü getirdi. Yangını söndürdükten sonra itfaiye geldi ve soğutma çalışması yaptı" diye konuştu.

Olay yerine gelen jandarma ekipleri, yangının çıktığı dorsede inceleme yaptı.