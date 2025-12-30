Haberler Yaşam Haberleri Dorseyi açık unutunca SGS direğine ve bariyerlere çarptı: Şoför ağır yaralandı
Giriş Tarihi: 30.12.2025 11:32

Dorseyi açık unutunca SGS direğine ve bariyerlere çarptı: Şoför ağır yaralandı

İstanbul Başakşehir Kuzey Marmara Otoyolu’nda seyreden dorsesi açık hafriyat kamyonu önce SGS (Serbest Geçiş Sistemi) direğine, ardından bariyerlere çarptı. Kazada ağır yaralanan kamyon şoförü ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
Dorseyi açık unutunca SGS direğine ve bariyerlere çarptı: Şoför ağır yaralandı
  • ABONE OL

Kaza, saat 19.00 sıralarında Kuzey Marmara otoyolu Başakşehir istikametinde meydana geldi. İddiaya göre B.T. idaresindeki hafriyat kamyonu dorsesi açık şekilde ilerlediği sırada, şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce SGS (Serbest Geçiş Sistemi) direğine ardından bariyerlere çarparak durdu.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye acil sağlık, itfaiye ve polis ekipleri geldi. İtfaiye, kamyonda sıkışan şoför B.T.'yi araçtan çıkardı. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde kazada ağır yaralandığı belirlenen kamyon şoförü B.T. ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Dorseyi açık unutunca SGS direğine ve bariyerlere çarptı: Şoför ağır yaralandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz