Dorseyi açık unutunca SGS direğine ve bariyerlere çarptı: Şoför ağır yaralandı

Kaza, saat 19.00 sıralarında Kuzey Marmara otoyolu Başakşehir istikametinde meydana geldi. İddiaya göre B.T. idaresindeki hafriyat kamyonu dorsesi açık şekilde ilerlediği sırada, şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce SGS (Serbest Geçiş Sistemi) direğine ardından bariyerlere çarparak durdu.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye acil sağlık, itfaiye ve polis ekipleri geldi. İtfaiye, kamyonda sıkışan şoför B.T.'yi araçtan çıkardı. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde kazada ağır yaralandığı belirlenen kamyon şoförü B.T. ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.