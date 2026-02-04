Dört bilezik için evlat katili oldu

Çanakkale'nin Çan ilçesinde yaşayan Muzaffer Elmas (67), 4 ay önce otomobil almak için sakladığı 4 bileziği bulamayınca eşine sordu. Eşi S.E. bilezikleri takmak için kızı G.A.'nın aldığını söyleyince Elmas, kızını aradı. Kızı ise bilezikleri abisi Erkan Elmas'a teslim ettiğini söyledi. Baba, oğlunu arayarak altınları istedi. Abisinin 4 aydır altınları vermemesi üzerine G.A., önceki gün kuyumcudan aldığı 4 bileziği babasına götürdü. Gramajların düşük olduğunu iddia eden baba, oğlunu arayarak bileziklerini istedi. Bunun üzerine sopayla babasının evine giden Erkan Elmas saldırınca baba Muzaffer Elmas, oğlunu göğsünden bıçaklayarak öldürdü. Evlat katili Muzaffer Elmas, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.