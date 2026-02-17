Dört gün önce nişanlanan Kübra, evinde ölü bulundu

Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesi Fabrika Mahallesi 788'inci 4 gün önce nişanlanan genç kızın cansız bedeni evinde bulundu. Yakınlarının Kübra Keleş'in silahla vurulduğu yönündeki ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ekipleri, olay yeri inceleme ve cinayet masası ekipleri sevk edildi.

TABANCA DEDESİNİN ÇIKTI

Sağlık ve polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı kontrolde, Kübra Keleş'in başından tabancayla vurulduğu ve hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekiplerinin yaptığı incelemede, olayda kullanılan tabancanın Kübra'nın dedesine ait olduğu ortaya çıktı.

KAYITLARA 'ŞÜPHELİ ÖLÜM' DİYE GEÇTİ

Dört gün önce nişanlandığı öğrenilen Kübra Keleş'in cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi ve otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Cinayet Masası ekipleri, Kübra Keleş'in şüpheli ölümü ile ilgili çalışmalarını sürdürürken, aile üyeleri ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü. Genç kızın ölümü kayıtlara 'şüpheli ölüm' şeklinde girerken, Cumhuriyet Savcılığı da çok yönlü soruşturma başlattı.