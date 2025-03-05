Dört kardeş artık çok mutlu

Antalya'nın Kepez ilçesinde yaşayan Naile ve Rasim Buran çifti, 22 yıllık evliliklerinde tedaviye rağmen çocuk sahibi olamayınca koruyucu aile olup evlat özlemini dindirmeye karar verdi. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce müracaatları kabul edilen Buran çifti, 2 kardeşe 6 yıl önce yuvalarını açtı.

ÇOCUKLARIMIZDAN FARKLARI YOK

Rasim Buran, 2019'da yaptıkları başvuru sonrası Ayşe ve Yağız'ın ailesi olduklarını söylerek, "Çocukları ilk gördüğümüz zaman çok heyecanlandık. Ayşe'yi aldığımızda 1, Yağız 4 yaşındaydı. O günden beri de beraberiz, çok mutluyuz. Bir araya geldiğimiz ilk gün 'Çocuklar gelin seveyim sizi.' dedim, bana 'Baba' dediler. O anda gözyaşlarıma hakim olamadım ve çok mutlu oldum" diye konuştu. Ayşe ve Yağız'a gördükleri an bağlandıklarını dile getiren Naile Buran, "Ayşe şimdi bensiz yatamıyor, uyurken bile yazmam, yeleğimle yatıyor. İkisini de 6 yıldır evladım gibi büyüttüm, onlara sahip olmak çok güzel bir duygu, çok seviyoruz ikisini de" dedi.

Gültaze ve Mustafa Karaman çifti ise 4 evlatlarını büyütüp evlendirdikten sonra boş kalan yuvalarının çocuk cıvıltısıyla dolması için koruyucu aile olmak istedi. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne başvuruları olumlu sonuçlanan Karaman çifti, diğer 2 kardeşin koruyucu ailesi oldu. Gültaze Karaman, yakınlarının tavsiyesi ile koruyucu aile olmaya karar verdiklerini belirterek, "Çocukları görmeye gittiğimizde elimiz, ayağımız titriyordu. Eylül 6, Hira ise 5 yaşındaydı. Eşim çocukları görünce ağlamaya başladı. Çocuklarımızdan hiç farkları yok. Evden uzaklaştıklarında, okula gidip gelene kadar aklım onlarda kalıyor. Kızlarım bana 'Sen bu çocuklara daha fazla düşkünsün' diyor" ifadelerini kullandı. Mustafa Karaman da, çocuk hasreti çekenlere koruyucu aile olmaları tavsiyesinde bulundu. AA