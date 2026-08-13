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Giriş Tarihi: 13.08.2026 13:05

Dörtyol’da 3 aracın karıştığı kazada 2 kişi hayatını kaybetti

Hatay’ın Erzin ilçesinde TIR, otomobil ve yolcu otobüsünün karıştığı trafik kazasında 2 kişi yaşamını yitirdi, 4 kişi yaralandı.

YASER ÇAPAROĞLU YASER ÇAPAROĞLU
Dörtyol’da 3 aracın karıştığı kazada 2 kişi hayatını kaybetti
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Erzin'de Ö.Ö. idaresindeki 60 AHU 248 plakalı TIR, Dörtyol-Erzin Otoyolu'nun Kuzuculu Mahallesi mevkisinde makas atması nedeniyle sürücünün kontrolünden çıktı. Aynı istikamette ilerleyen K.S'nin kullandığı Hatay CSR Seyahat'e ait 31 R 0242 plakalı yolcu otobüsü ve Mert Aysüt yönetimindeki 31 AHR 776 plakalı otomobil TIR'ın dorsesine çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, otoyol jandarması ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada, otomobilin sürücüsü Aysüt ve beraberindeki Ahmet Baran Çapar, Ecem B, Çağla U, Derya Ö. ve İbrahim Y. yaralandı. Ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılan yaralılardan Aysüt ve Çapar, hayatını kaybetti. Kazaya ilişkin soruşturma sürüyor.

#HATAY #DÖRTYOL

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Dörtyol’da 3 aracın karıştığı kazada 2 kişi hayatını kaybetti
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