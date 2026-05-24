Dorukhan cinayetine 23 tutuklama

İzmir'in Narlıdere ilçesinde 2018 yılında Dorukhan Büyükışık'ın bir şantiyede ölü bulunması ile ilgili 23 şüpheli tutuklandı. Emekli Tümgeneral Ethem Büyükışık'ın oğlu Dorukhan Büyükışık, 13 Mayıs 2018'de Narlıdere'deki 7 katlı bir inşaatın önünde ölü bulundu. Olay önce kayıtlara "intihar" olarak geçti. Emekli Tümgeneral Büyükışık ise oğlunun cinayete kurban gittiğini öne sürdü. Savcılık 3 yıl önce 'kasten öldürme' ve 'suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme' suçlarından kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verdi. Ethem Büyükışık'ın bu karara itirazı üzerine yeniden gizli bir soruşturma başlattı. Dorukhan Büyükışık'ın sırtına demir çubukla vurulması sonucu öldüğünü ortaya çıkardı. 23 şüpheli gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen TANYER İnşaat şirket ortakları M.M.T. ve güvenlik amiri C.A., şantiye şefi İ.G.E., işçi G.A., depocu H.A., usta A.K., proje müdürü O.A.S., Narlıdere İlçe Emniyet Müdürü İ.Y. (52), TIR sürücüsü V.Ş., Komiser D.A., Polis D.Ö.Ö., polisler F.S. ve H.A., Komiser H.V., Narlıdere Karakol Amiri İ.K., emekli OYİ büro personeli polis M.E., operatör B.Ç. ile gece bekçileri T.Ç., H.K., H.A. ve A.G. olmak üzere toplam 23 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!