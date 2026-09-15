Dostlukları çocuklukta başladı, aynı gün sona erdi... Birer saat arayla kalp krizi geçiren arkadaşlar aynı gün vefat etti

Trabzon'un Akçaabat ilçesine bağlı Işıklar Mahallesi, peş peşe yaşanan iki ölümle sarsıldı.Çocukluklarından bu yana arkadaş olan Olgun Aktaş ile Faik Serdar, aynı akşam birer saat arayla kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdi. İş insanı ve turizmci Olgun Aktaş, akşam saatlerinde aniden rahatsızlandı. Kalp krizi geçirdiği belirlenen Aktaş, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Ancak doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Aktaş'ın ölüm haberi mahallede büyük üzüntüye neden olurken, henüz bir saat geçmeden bu kez çocukluk arkadaşı Faik Serdar'dan acı haber geldi. Serdar da kalp krizi geçirdi. Hastaneye kaldırılan Serdar, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Faik Serdar

AYNI MAHALLEDE ÇİFTE ACI

Bir saat arayla yaşanan iki ölüm, Işıklar Mahallesi'nde büyük şaşkınlık ve üzüntüye neden oldu. Çocukluk yıllarından bu yana dostlukları devam eden iki arkadaşın peş peşe hayatını kaybetmesi, aileleri ve yakınlarının yanı sıra mahalle sakinlerini de yasa boğdu.

Olgun Aktaş

AYNI CAMİDE UĞURLANDILAR

İki arkadaşın cenazeleri, Işıklar Mahallesi Merkez Çarşı Camii'ne getirildi. Öğle namazının ardından kılınan cenaze namazında aileleri, yakınları, dostları ve mahalle sakinleri saf tuttu. Dualar ve gözyaşları eşliğinde kılınan cenaze namazının ardından Olgun Aktaş ve Faik Serdar, son yolculuklarına uğurlandı.