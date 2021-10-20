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Giriş Tarihi: 21.10.2021

Dövdüğü karısı öldürdü

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
Dövdüğü karısı öldürdü
Adana'nın Kozan ilçesinde yaşayan Öznur Efeoğulları (54), kendisini döven kocasını 5 bıçak darbesiyle öldürdü. İddiaya göre, eve alkollü gelen Osman Efeoğulları (68) ve eşi Öznur Efeoğulları arasında tartışma yaşandı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Osman Efeoğulları eşini darp etti. Çift arasında çıkan arbedede Osman Efeoğulları bıçakla eşine saldırdı. Gülten Efeoğulları, eşinin yere düşürdüğü bıçağı aldı ve 5 bıçak darbesiyle yaraladı. Osman Efeoğulları, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Eş katili kadın, gözaltına alındı.
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Dövdüğü karısı öldürdü
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