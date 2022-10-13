Döviz bürosunda 100 milyonluk vurgun! Şikayetler bitmiyor: Ağabey kaçtı kardeşi tutuklandı





A.K. isimli mağdurdan kısa bir süre sonra savcılık şikayetleri art arda gelmeye başladı. İ.K. isimli yaşlı kadın 5 milyon, A.K. 3 milyon, Y.Y. 3,5 milyon, D.D., 10 milyon, M.E. 1 milyon lira kaptırdığını iddia ederken yaklaşık iki haftada 50 mağdurun şikayetçi olduğu döviz bürosu yetkilisi Şükrü B. ve iki çalışanı 20 Eylül günü gözaltına alındı. İki haftalık şikayette Mesut B.'nin şuana kadar yaklaşık 100 milyon lira topladığı belirlendi.