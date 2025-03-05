Dövme, kanser riskini artırıyor

Bilim insanları, dövme mürekkebine maruz kalan kişilerin lenf ve cilt kanserine yakalanma olasılığının, dövmesi bulunmayanlara kıyasla fazla olduğunu tespit etti. Güney Danimarka Üniversitesi ile Finlandiya'daki Helsinki Üniversitesi'nden bilim insanları, dövme mürekkebinin vücuttaki etkisini araştırmak üzere 5 bin 900 ikiz kardeşin sağlık verilerini inceledi. Dövme yaptıran kişilerin cilt kanserine yakalanma riskinin, hiç dövmesi olmayanlara kıyasla 1.62 kat fazla olduğu ortaya çıktı. Dövme boyutuyla kanser riskinin ilişkisini de inceleyen araştırmacılar, "avuç içinden büyük" dövmeleri olan kişilerde cilt kanseri riskinin, dövmesi olmayanlara kıyasla 2.37 kat, lenf kanseri riskinin ise 2.73 kat yüksek olduğunu saptadı.