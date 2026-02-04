Haberler Yaşam Haberleri Dövmecide çalışan genç kıza tacizde bulunan müşteri esnaf tarafından darbedildi
İstanbul Avcılar’da gittiği bir iş yerindeki kızı taciz ettiği öne sürülen kişiyi esnaf darbetti. Esnaf tarafından taciz şüphesiyle darpedilen şüpheli polis tarafından gözaltına alındı.

Olay, 24 Ocak Cumartesi akşam saatlerinde Cihangir Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, bir iş yerine gelerek dövme yaptırmak istediğini söyleyen kişi, çalışan kıza yönelik tacizde bulundu. Kızın bağırarak yardım istemesi üzerine esnaf iş yerine geldi.

Genç kıza tacizde bulunan şahıs genç kızın yardım çığlıkları üzerine olay yerine gelen esnaf iş yerinden çıkarılarak darbedildi. Olaya polisin müdahalede bulunması sonucunda genç kıza tacizde bulunan ve esnaf tarafından darp edilen şüpheli gözaltına alındı.

