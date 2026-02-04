Dövmecide çalışan genç kıza tacizde bulunan müşteri esnaf tarafından darbedildi

Olay, 24 Ocak Cumartesi akşam saatlerinde Cihangir Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, bir iş yerine gelerek dövme yaptırmak istediğini söyleyen kişi, çalışan kıza yönelik tacizde bulundu. Kızın bağırarak yardım istemesi üzerine esnaf iş yerine geldi.

Genç kıza tacizde bulunan şahıs genç kızın yardım çığlıkları üzerine olay yerine gelen esnaf iş yerinden çıkarılarak darbedildi. Olaya polisin müdahalede bulunması sonucunda genç kıza tacizde bulunan ve esnaf tarafından darp edilen şüpheli gözaltına alındı.