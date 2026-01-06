Dövmesini sildirmek isterken elinden oldu

Antalya'da araç kaplama işiyle uğraşan Yasin Taş, memleketi Batman'da elindeki dövmeyi sildirmek için bir güzellik merkezine gitti. İşlem sonucunda gencin lazer uygulaması yapılan sol eli su topladı ve yanık oluştu.

İKİNCİ DERECE YANIK

Güzellik merkezi görevlileri ise Taş'a, verdikleri kremi kullanmasını ve ağrı kesici almasını önerdi. Hastaneye giden genci doktorlar, uygulama yapılan bölgede ikinci derece yanık oluştuğu için plastik cerrahiye yönlendirdi. Yapılan kontrollerde Taş'ın elinde meydana gelen hasarın büyük olduğu, deri ve doku nakli yapılması gerektiği belirtildi.

DERİ NAKLİ YAPILACAK

Hatalı uygulama nedeniyle mağdur olduğunu belirten Taş, "Çok pişmanım, keşke yaptırmasaydım. İz kalmayacağını söylediler ama şimdi elimde iz kalacak. Araç kaplama işi yapıyorum, genelde su ile işimiz oluyor ve şu anda elimi kullanamayacak durumdayım. Doktorlar, yanık bölgenin üzerine deri ekleme olacağını söylüyorlar. Şikâyetçi olacağım" dedi. İHA



DÖVME, PIERCING, MANİKÜR YAPTIRANLARA HEPATİT UYARISI

ANKARA Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. İsmail Balık, dövme, piercing gibi uygulamaların, tedavi edilmediğinde siroz ve kansere dönüşerek ölümcül olabilen Hepatit B ve C'nin riskini artıran faktörlerden olduğunu söyledi. Prof. Dr. Balık, "Viral hepatitler sessizce ilerleyebilir, ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir. Ülkemizde 4 milyona yakın kişi Hepatit B virüsü taşıyıcısı. A ve E tipi yiyecek, içecekler yoluyla bulaşıyor. B, C, D tipi kronikleşebiliyor. Sadece kişiye zarar vermiyor başkalarına bulaştırarak risk oluşturuyor" dedi. Hepatitin belirtilerinden birinin sarılık olduğunu söyleyen Prof. Dr. Balık, "Bulantı, kusma, iştahsızlık, halsizlik gibi belirtiler de var ama kesin ayrım için laboratuvardan test istenebilir. Akut dönemde doktor kontrolünde istirahatle kendiliğinden iyileşir. Hepatit C'de 2-3 aylık ilaçlarla, Hepatit B'de daha uzun süre ilaç kullanılıyor. İhmale gelmeyecek bir hastalık. Hepatit B aşısı da zamanında yapılmalı" ifadesini kullandı. Burcu ŞEN/ ANKARA