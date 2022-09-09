Doya Doya Moda haftanın birincisi kim oldu? 9 Eylül 2022 Doya Doya Moda kim elendi, hangi yarışmacı? İşte haftanın puan durumu

Doya Doya Moda haftanın birincisi bugün belli olacak ve birinci olan yarışmacı kolyeyi kapacak. Haftanın puan durumuna bakıldığında oldukça çekişmeli bir mücadele devam ediyor. Kolye yanında Doya Doya Moda hangi yarışmacı elendi sorusu da sürekli olarak yöneltiliyor. Peki, Doya Doya Moda haftanın birincisi kim oldu? İşte detaylar...
DOYA DOYA MODA BİRİNCİSİ KİM OLDU?
Henüz belli olmadı. Olduğunda haberimize ekleyeceğiz.
DOYA DOYA MODA GEÇEN HAFTANIN KAZANANI VE ELENENİ KİM?
Hafta içi her gün saat 13.30'da yayınlanan Doya Doya Moda programında geçen haftanın finalinde elenen ve kazanan yarışmacılar belli oldu.
Hayalimdeki Gelinlik konseptinde en yüksek puanı alarak birinci olan isim Tina oldu.
Doya Doya Moda geçen hafta elenen yarışmacı ise Neslihan oldu.
DOYA DOYA MODA PUAN DURUMU
Hülya= 63
Esra= 66
Tina= 62
Çağla = 52
Zeynep = 57
Nihan= 56
Aleyna= 63
DOYA DOYA MODA JÜRİLERİ KİM?
Serdar Uzuntaş
Yasemin Yılmaz
Gülşah Saraçoğlu
Uğurkan Erez