Haberler Yaşam Haberleri Doya Doya Moda haftanın birincisi kim oldu? 9 Eylül 2022 Doya Doya Moda kim elendi, hangi yarışmacı? İşte haftanın puan durumu
Giriş Tarihi: 9.9.2022 13:54

Doya Doya Moda haftanın birincisi kim oldu? 9 Eylül 2022 Doya Doya Moda kim elendi, hangi yarışmacı? İşte haftanın puan durumu

Doya Doya Moda bugün haftanın finali ile TV8 ekranlarında yayında! Yeni saatinde izleyicilerin karşısına çıkacak olan ekranların sevilen moda yarışmasında bir yarışmacı haftanın birincisi olacakken, diğeri elenecek. Bu sebeple Doya Doya Moda haftanın birincisi kim oldu, Doya Doya Moda kim elendi soruları yöneltiliyor. Doya Doya Moda haftanın puan durumu ile hangi yarışmacının kolyeyi evine götüreceği belli oldu. Peki, Doya Doya Moda haftanın birincisi kim oldu? Doya Doya Moda hangi yarışmacı elendi? İşte detaylar…

Doya Doya Moda haftanın birincisi kim oldu? 9 Eylül 2022 Doya Doya Moda kim elendi, hangi yarışmacı? İşte haftanın puan durumu

Doya Doya Moda haftanın birincisi bugün belli olacak ve birinci olan yarışmacı kolyeyi kapacak. Haftanın puan durumuna bakıldığında oldukça çekişmeli bir mücadele devam ediyor. Kolye yanında Doya Doya Moda hangi yarışmacı elendi sorusu da sürekli olarak yöneltiliyor. Peki, Doya Doya Moda haftanın birincisi kim oldu? İşte detaylar...

DOYA DOYA MODA BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Henüz belli olmadı. Olduğunda haberimize ekleyeceğiz.

DOYA DOYA MODA KİM ELENDİ?

Henüz belli olmadı. Olduğunda haberimize ekleyeceğiz.

DOYA DOYA MODA GEÇEN HAFTANIN KAZANANI VE ELENENİ KİM?

Hafta içi her gün saat 13.30'da yayınlanan Doya Doya Moda programında geçen haftanın finalinde elenen ve kazanan yarışmacılar belli oldu.

Hayalimdeki Gelinlik konseptinde en yüksek puanı alarak birinci olan isim Tina oldu.

Doya Doya Moda geçen hafta elenen yarışmacı ise Neslihan oldu.

DOYA DOYA MODA PUAN DURUMU

Hülya= 63

Esra= 66

Tina= 62

Çağla = 52

Zeynep = 57

Nihan= 56

Aleyna= 63

DOYA DOYA MODA JÜRİLERİ KİM?

Serdar Uzuntaş

Yasemin Yılmaz

Gülşah Saraçoğlu

Uğurkan Erez

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Doya Doya Moda haftanın birincisi kim oldu? 9 Eylül 2022 Doya Doya Moda kim elendi, hangi yarışmacı? İşte haftanın puan durumu
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