Doya Doya Moda haftanın birincisi kim oldu? 9 Eylül 2022 Doya Doya Moda kim elendi, hangi yarışmacı? İşte haftanın puan durumu

Doya Doya Moda haftanın birincisi bugün belli olacak ve birinci olan yarışmacı kolyeyi kapacak. Haftanın puan durumuna bakıldığında oldukça çekişmeli bir mücadele devam ediyor. Kolye yanında Doya Doya Moda hangi yarışmacı elendi sorusu da sürekli olarak yöneltiliyor. Peki, Doya Doya Moda haftanın birincisi kim oldu? İşte detaylar...