Doya Doya Moda haftanın birincisi kim oldu, kolyeyi kim aldı? Doya Doya Moda kim elendi, hangi yarışmacı? 23 Eylül 2022 puan durumu

Doya Doya Moda haftanın birincisi kim oldu sorusu, vatandaşlar tarafından soruluyor. Birinci tasarım kolyenin sahibi oluyor. 23 Eylül 2022 Doya Doya Moda puan durumu ile sonuncu olan yarışmacı Doya Doya Moda kim elendi sorusunun cevabı olacak. Peki, Doya Doya Moda haftanın birincisi kim oldu? Doya Doya Moda elenen yarışmacı kim? İşte detaylar...