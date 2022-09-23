Haberler Yaşam Haberleri Doya Doya Moda haftanın birincisi kim oldu, kolyeyi kim aldı? Doya Doya Moda kim elendi, hangi yarışmacı? 23 Eylül 2022 puan durumu
Giriş Tarihi: 23.9.2022 11:45

Doya Doya Moda haftanın birincisi kim oldu, kolyeyi kim aldı? Doya Doya Moda kim elendi, hangi yarışmacı? 23 Eylül 2022 puan durumu

Doya Doya Moda puan durumu ile kimin kazanıp kazanmayacağını programın sevdalıları merak edip araştırıyor. Doya Doya Moda haftanın birincisi kim oldu, Doya Doya Moda kim elendi soruları bu sebeple sıklıkla araştırılıyor. TV8’in sevilen moda programlarından olan yarışma, birbirinden iyi yarışmacıları barındırıyor. Serdar Uzuntaş ve Yasemin Yılmaz jüri eklemeleri ile program daha da yükseldi. Peki, 23 Eylül 2022 Doya Doya Moda haftanın birincisi kim oldu? Doya Doya Moda kolyeyi kim aldı? İşte detaylar…

Doya Doya Moda haftanın birincisi kim oldu, kolyeyi kim aldı? Doya Doya Moda kim elendi, hangi yarışmacı? 23 Eylül 2022 puan durumu

Doya Doya Moda haftanın birincisi kim oldu sorusu, vatandaşlar tarafından soruluyor. Birinci tasarım kolyenin sahibi oluyor. 23 Eylül 2022 Doya Doya Moda puan durumu ile sonuncu olan yarışmacı Doya Doya Moda kim elendi sorusunun cevabı olacak. Peki, Doya Doya Moda haftanın birincisi kim oldu? Doya Doya Moda elenen yarışmacı kim? İşte detaylar...

DOYA DOYA MODA HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Doya Doya Moda haftanın birincisi bugün belli olacak.

DOYA DOYA MODA KİM ELENDİ?

Doya Doya Moda elenen yarışmacı bugün belli olacak.

DOYA DOYA MODA GEÇEN HAFTANIN KAZANANI VE ELENENİ KİM?

Hafta içi her gün saat 13.30'da yayınlanan Doya Doya Moda programında geçen haftanın finalinde elenen ve kazanan yarışmacılar belli olacak.

Doya Doya Moda 16 Eylül birincisi ve kolyenin sahibi en yüksek puanı alarak Çağla oldu!

DOYA DOYA MODA PUAN DURUMU

Hülya= 67

Tina= 56

Gamze = 61

Aleyna= 75

Esra= 65

Zeynep= 72

Çağla= 56

DOYA DOYA MODA JÜRİLERİ KİM?

Serdar Uzuntaş

Yasemin Yılmaz

Gülşah Saraçoğlu

Uğurkan Erez

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Doya Doya Moda haftanın birincisi kim oldu, kolyeyi kim aldı? Doya Doya Moda kim elendi, hangi yarışmacı? 23 Eylül 2022 puan durumu
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