Doya Doya Moda kim birinci oldu, kolyeyi kim aldı? TV8 ile 16 Aralık 2022 Doya Doya Moda kim elendi, hangi yarışmacı?

Doya Doya Moda kim elendi, kim gitti sorusu bugün de gündemdeki yerini aldı. TV8'in ilgiyle izlenen moda yarışması Doya Doya Moda, her Cuma haftanın final bölümüyle ekranlara geliyor. Hafta başından bugüne en çok puanı alan yarışmacı, birinci olarak kolyeyi almaya hak kazanacak. En düşük puanı alan isim ise yarışmaya veda edecek. Bu noktada Doya Doya Moda haftanın birincisi ve elenen yarışmacı ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Peki, 16 Aralık 2022 Doya Doya Moda kim birinci oldu, kim elendi, kolyenin sahibi kim oldu? İşte, haftanın puan durumu…
Hafta içi her gün TV8 ekranlarına gelen Doya Doya Moda adlı yarışma programında bugün yepyeni konseptiyle haftanın finalini yapacak.
Haftanın birincisi henüz belli olmadı. Kolyeyi almaya hak kazanan isim açıklandığında haberimizde yer verilecektir.
Doya Doya Moda'da 16 Aralık Cuma gününe ait puan tablosu henüz oluşmadı. 15 Aralık Perşembe gününe ait puan tablosu ise şöyleydi:
Eda:15
Melike: 20
Rojin: 20
Hülya: 17
Aleyna: 15
Dilan-Dilara: 11
Serdar Uzuntaş
Yasemin Yılmaz
Gülşah Saraçoğlu
Uğurkan Erez
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