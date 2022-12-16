Haberler Yaşam Haberleri Doya Doya Moda kim birinci oldu, kolyeyi kim aldı? TV8 ile 16 Aralık 2022 Doya Doya Moda kim elendi, hangi yarışmacı?
Giriş Tarihi: 16.12.2022 12:25

Doya Doya Moda kim birinci oldu, kolyeyi kim aldı? TV8 ile 16 Aralık 2022 Doya Doya Moda kim elendi, hangi yarışmacı?

Doya Doya Moda haftanın birincisi ve elenen yarışmacı 16 Aralık 2022 tarihli son bölüm ile araştırılıyor. TV8’in sevilen yarışma programı Doya Doya Moda, bugün haftanın final bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Haftalık puan durumuna göre finalde bir yarışmacı, kolyenin sahibi olmaya hak kazanacak. En düşük puanı alan isim ise yarışmaya veda edecek. Elenen isim ve kazanan yarışmacıyı öğrenmek isteyen izleyiciler ''Doya Doya Moda kim elendi, kolyeyi kim aldı, kim birinci oldu?'' sorusuna yanıt arıyor. Peki, 16 Aralık 2022 puan durumu ile Doya Doya Moda kim elendi, hangi yarışmacı? İşte detaylar.

Doya Doya Moda kim birinci oldu, kolyeyi kim aldı? TV8 ile 16 Aralık 2022 Doya Doya Moda kim elendi, hangi yarışmacı?

Doya Doya Moda kim elendi, kim gitti sorusu bugün de gündemdeki yerini aldı. TV8'in ilgiyle izlenen moda yarışması Doya Doya Moda, her Cuma haftanın final bölümüyle ekranlara geliyor. Hafta başından bugüne en çok puanı alan yarışmacı, birinci olarak kolyeyi almaya hak kazanacak. En düşük puanı alan isim ise yarışmaya veda edecek. Bu noktada Doya Doya Moda haftanın birincisi ve elenen yarışmacı ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Peki, 16 Aralık 2022 Doya Doya Moda kim birinci oldu, kim elendi, kolyenin sahibi kim oldu? İşte, haftanın puan durumu…

DOYA DOYA MODA HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Hafta içi her gün TV8 ekranlarına gelen Doya Doya Moda adlı yarışma programında bugün yepyeni konseptiyle haftanın finalini yapacak.

Haftanın birincisi henüz belli olmadı. Kolyeyi almaya hak kazanan isim açıklandığında haberimizde yer verilecektir.

DOYA DOYA MODA KİM ELENDİ?

Hafta boyunca diğer yarışmacılara göre en az puanı toplayan isim yarışmaya veda edecek. Programa veda eden isim de henüz belli olmadı.

Kolyeyi kazanan yarışmacı ile elenen isim açıklandığında haberimizde yer verilecektir.

DOYA DOYA MODA 16 ARALIK PUAN DURUMU

Doya Doya Moda'da 16 Aralık Cuma gününe ait puan tablosu henüz oluşmadı. 15 Aralık Perşembe gününe ait puan tablosu ise şöyleydi:

Eda:15
Melike: 20
Rojin: 20
Hülya: 17
Aleyna: 15
Dilan-Dilara: 11

DOYA DOYA MODA JÜRİ ÜYELERİ

Serdar Uzuntaş

Yasemin Yılmaz

Gülşah Saraçoğlu

Uğurkan Erez

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Doya Doya Moda kim birinci oldu, kolyeyi kim aldı? TV8 ile 16 Aralık 2022 Doya Doya Moda kim elendi, hangi yarışmacı?
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