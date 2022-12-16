Doya Doya Moda kim birinci oldu, kolyeyi kim aldı? TV8 ile 16 Aralık 2022 Doya Doya Moda kim elendi, hangi yarışmacı?

Doya Doya Moda kim elendi, kim gitti sorusu bugün de gündemdeki yerini aldı. TV8'in ilgiyle izlenen moda yarışması Doya Doya Moda, her Cuma haftanın final bölümüyle ekranlara geliyor. Hafta başından bugüne en çok puanı alan yarışmacı, birinci olarak kolyeyi almaya hak kazanacak. En düşük puanı alan isim ise yarışmaya veda edecek. Bu noktada Doya Doya Moda haftanın birincisi ve elenen yarışmacı ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Peki, 16 Aralık 2022 Doya Doya Moda kim birinci oldu, kim elendi, kolyenin sahibi kim oldu? İşte, haftanın puan durumu…