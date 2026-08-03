Dozeriyle alevleri söndürmeye gitti

Muğla'da 29 Temmuz'da tarım arazisinde çıkıp ormana sıçrayan yangın, devlet ve halkın omuz omuza dayanışmasıyla söndürüldü. Orman ve tarım alanı olmak üzere 5 bin hektardan fazla olanın zarar gördüğü yangına, Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 5 uçak ve 20 helikopterle havadan, 410 araç ve 1141 personelle karadan müdahale edildi. Rüzgârın sık sık yön değiştirmesi nedeniyle 6 mahalledeki 408 hanede yaşayan 703 kişi geçici olarak tahliye edildi. Yangın bölgesinde görev yapan kahramanlardan bir de Dalaman Orman İşletme Müdürlüğü'nde görevli dozer operatörü Musa Kaplan'dı. kaplan, etrafındakilerin 'Çık oradan' uyarılarına rağmen görev yerini terk etmeyip dozeriyle alevlerin önüne set çekti.

Sıcaklığın ve dumanın en yoğun olduğu noktada aracını alevlere siper eden Kaplan, yangının evlere sıçramasını engellemede kritik bir rol oynadı. Öte yandan, alevlerle mücadeleyi sürdüren Kaplan, hortum taşıyan gençlere de omuz verip sahadaki dayanışmanın simgesi oldu. Kaplan ve beraberindeki ekiplerin, yangının kontrol altına alınmasında büyük pay sahibi olduğu vurgulandı. Muğla Valiliği'nin sanal medya hesabında yapılan paylaşımda, 'Yangın kontrol altına alındı' cümlesinin ardında, yüzlerce kahramanın destansı mücadelesinin olduğu da ifade edildi. Açıklamada, Musa Kaplan nezdinde yangınla omuz omuza mücadele eden tüm isimsiz kahramanlara ve destek veren gönüllülere teşekkür edildi.

6 KİŞİ TUTUKLANDI

Orman yangınlarına ilişkin açıklamada bulunan Adalet Bakanı Akın Gürlek, "16 ilde meydana gelen 44 orman yangını kapsamında toplam 29 şüpheli tespit edildi. Tespit edilen şüphelilerden 6'sı çıkarıldıkları mahkemelerce tutuklanarak cezaevine gönderildi. 6 şüphelinin gözaltı işlemleri ve adli tahkikatı devam ediyor. 9 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulandı. Ormanlarımızı kasten yakanlar da ihmalle sebebiyet verenler de bilmelidir ki yaptıkları yanlarına kalmayacak. Sorumlular adalet önüne çıkarılacak ve en ağır yaptırımlar uygulanacaktır" dedi. Umay Sena SÜMER/SABAH