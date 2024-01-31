DPS Nedir? Oyunlarda DPS Ne Demek, Açılımı Ne?

Gamerlar anlamını iyi bilse de bazıları için DPS'in ne demek olduğu merak uyandırıcıdır. Oyun dünyasının, kendine ait bir terminolojisi olduğu için hepsine vakıf olmak biraz zor olabilir. Dijital oyunlarda karşılaşılan AFK, WP ve GG kısaltmaların haricinde DPS de sıkça kullanılır. Farklı pek çok oyunda kullanılsa da bazı oyunlarda daha sık rastlanır. Bu nedenle, DPS nedir, oyunlarda DPS ne demek ve açılımı ne oldukça merak edilir.

DPS Nedir?

Online oyunlarda yaygın olarak kullanılan terimlerden biri olan DPS'in açılımı, "Damage Per Second"dır ve anlamı ise "Saniye başına düşen hasar"dır. Bu ifade, devamlı olarak yüksek hasar yaratabilecek olan karakterler ile silahları tanımlamak için kullanılır. DPS, her saniye başına vurulan hasarı ifade etmeyi sağlar. Ancak genellikle oyuncular, bazı karakterleri betimlemek için DPS kısaltmasını kullanırlar. Bu terim, sınıf ayrımının belirgin olduğu karakterler arasında ortaya çıkan hasar sınıfını oluşturanları betimler. Buradan anlaşılacağı üzere hasar vermekle görevli olan karakterlere, DPS denir.

Oyunda DPS Ne Demek?

Saniye başına verilen hasar anlamına gelen DPS (Damage Per Second), bir oyuncunun saldırılarının gücünü belirlemesine izin vermek için kullanılan bir ölçüdür. Çoğunlukla bir oyuncunun saldırılarının, hedef menzil içinde ve otomatik olarak gerçekleştirildiği oyunlarda kullanılır. Bunun dışında bu tarz oyunlarda en sık rastlanan kısaltmalar arasında şunlar bulunur:

AA/Auto-Attack: Otomatik saldırı demektir.

AFK: Açılımı, "Away From Keyboard"dur ve "Klavyeden uzakta" anlamına gelir.

Aggro: Düşmanın dikkatini çekmek anlamında kullanılır.

Aimbot: Nişan botu veya hedef botu olarak çevirmek mümkündür.

AOE: "Area of effect"in kısaltmasıdır ve "Etki alanı" demektir.

Ban: Oyun oynama yasağı demektir.

BM: "Bad manner", "Kötü davranış" anlamını taşır.

BRB: Açılımı, "Be right back"dir ve anlamı "Hemen döneceğim"dir.

Buff: Geçici olarak kazanılan güç anlamında kullanılır.

CC: İngilizce "Crowd Control" demek olan bu kısaltma, hasar düzeyini tanımlar.

GG: Açılımı, "Good Game"dir ve "İyi oyun" demektir.

GG No Re: Türkçede, "İyi oyun, rövanş yok" anlamına gelir.

GOAT: Açılımı, "Greatest of All Time"dır ve anlamı, "Tüm zamanların en iyisi"dir.

OP: İngilizcesi "Overpowered" olan bu ifadenin Türkçesi, "Aşırı güçlü"dür.