D&R Bağdat Caddesi’nde bu ay yıldızlar geçidi var: Gülseren Budayıcıoğlu, Gupse Özay, Engin Akyürek ve Oğuz Kasap konuk olacak

GUPSE ÖZAY'DAN MİNİK OKURLARA ÖZEL BULUŞMA

13 Haziran'da sevilen oyuncu ve yazar Gupse Özay, çocuklar için kaleme aldığı yeni kitap serisi "Gupi"nin lansmanı kapsamında D&R Bağdat Caddesi'nde okurlarıyla bir araya gelecek. Eğlenceli karakterleri ve sıcak hikâyeleriyle dikkat çeken seri hakkında sohbet edecek olan Özay, etkinlik sonunda kitaplarını da imzalayacak.