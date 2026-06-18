Dr. Gündoğdu: Ödüller bize moral veriyor!

Gündoğdu Vakfı Başkanı Dr. Gökhan Gündoğdu, ödüllerle takdir edilmenin manevi anlamda çok önemli olduğunu ifade ederek moral ve güç vermesinin yanı sıra Adana ve ülkeye olan sorumluluklarını arttırdığını söyledi.

Çukurova Gazeteciler Cemiyete'nin (ÇGC) 51. Yıl Duayenlere Saygı, ÇGC- GÜNDOĞDU VAKFI Basın yarışması ödül töreninde Vali Mustafa Yavuz'dan 'Teşekkür' plaketi alan Gündoğdu Vakfı Başkanı Dr. Gökhan Gündoğdu, "Sayın Valimiz birleştirici yapısı ve Adana'yı tanıyan biri olarak bizler için çok avantaj ve kendisine teşekkür ederim. ÇGC Başkanı Kurtul Çakın, yönetim kurulu ve emeği geçenleri tebrik ederim çok güzel bir tören organize ettiler" dedi.

Haber Girişi Serenay Korkusuz - Editör