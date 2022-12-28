Drama Köprüsü Hikayesi Nedir? Drama Köprüsü Türküsünün Hikayesi Gerçek Mi, Ne Zaman Yazıldı?

Zulmün, haksızlığın ve yolsuzluğun işlendiği Drama Köprüsü hikayesi, bu yönüyle günümüzün en önemli sorunlarına dikkat çeker. Bu eseri ilk defa duyanlar ve ne anlatmaya çalıştığını bilmek isteyenler, Drama Köprüsü türküsünün hikayesi nedir diye sorar. Drama Köprüsü türküsü hangi yöreye ait diye araştıranlar, bu türkünün Balkanların en önemli noktaları arasında bulunan Yunanistan topraklarının olduğunu öğrenmelidir. Drama Köprüsü konusu nedir?
Drama Köprüsü türküsünün konusu, bir zamanlar Osmanlı İmparatorluğu'nun toprağı olan Yunanistan'a bağlı Doğu Makedonya bölgesindeki Drama'da geçer. Türküde, yaptıkları ile Sarisaban, Serez ve Drama halkının gönlünü kazanmayı başarmış olan Debreli Hasan'ın yaptıklarından bahsedilir.
Halk kahramanı olarak nitelendirilen bu eşkıya ünlü Drama Köprüsü'nü, zalimliği ile halkın hakkını gasp ederek zenginleşen kişilerden çaldığı paralarla inşa ettirir. Tam olarak bilinmemekle birlikte Debreli Hasan'ın 1870 ile 1920'li yıllar arasında yaşadığı rivayet edilir. Başka bir eşkıya olan Çakırcalı Efe ile aralarında bir rekabet olduğu da söylenir. Halk arasında yaygın olan bir görüşe göre, Yahudi asıllı Selanikli bir tüccarın ticaret yapmak için İzmir'e gitmek istediğini ancak onu uyaran kişilerin, "Debreli Hasan'ı geçsen bile Ege dağlarındaki Çakırcalı Efe'den geçemezsin." dedikleri söylenir. Debreli Hasan, kalabalık bir çeteye sahip değildir. Yöre halkının onu sevmesinin en önemli nedeni, yoksullara yardım etmesi ve parası olmayan gençleri evlendirmesidir. Eşkıya olması nedeniyle aranan bir suçludur, ancak sonunda padişah tarafından affedilir ve Türkiye topraklarına yerleşir. Zenginlerden alıp fakirlere vermesi nedeniyle Rumeli'de yaşayan Türklerin gönlüne taht kurmuştur. Drama Köprüsü türküsü ise onun için yakılmıştır.
Drama Köprüsü bre Hasan
Dardır geçilmez
Bre Hasan dardır geçilmez
Soğuktur suları da Hasan
Bir tas içilmez
Soğuktur suları da Hasan
Bir tas içilmez
Anadan geçilir Hasan
Yardan geçilmez
Bre Hasan yardan geçilmez
At martini de bre Hasan
Dağlar inlesin
Drama mahpusunda Hasan
Dostlar dinlesin
Mezar taşlarını Hasan
Koyun mu sandın bre Hasan?
Koyun mu sandın?
Adam öldürmeyi de Hasan
Oyun mu sandın?
Adam öldürmeyi de Hasan
Oyun mu sandın?
Drama mahpusunu Hasan
Evin mi sandın?
Be Hasan evin mi sandın?
At martini de bre Hasan
Dağlar inlesin
Drama mahpusunda Hasan dostlar dinlesin (×6)