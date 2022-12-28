Haberler Yaşam Haberleri Drama Köprüsü Hikayesi Nedir? Drama Köprüsü Türküsünün Hikayesi Gerçek Mi, Ne Zaman Yazıldı?
Giriş Tarihi: 28.12.2022 09:24 Son Güncelleme: 28.12.2022 09:28

Drama Köprüsü Hikayesi Nedir? Drama Köprüsü Türküsünün Hikayesi Gerçek Mi, Ne Zaman Yazıldı?

Osmanlı İmparatorluğu döneminde ortaya çıkan bir türkü olan Drama Köprüsü hikayesi ile birçok kişi için ilgi çekicidir. Drama Köprüsü türküsünün hikayesi nedir diye merak edenler, o devirde yaşanan haksızlıkları ve yozlaşmayı konu olarak işlediğini bilmelidir. Drama Köprüsü türküsü hangi yöreye ait diye soran kişiler için bu türkü, o zamanlar Osmanlı topraklarına ait bir bölgenindir. Peki Drama Köprüsü ne anlatır?

Drama Köprüsü Hikayesi Nedir? Drama Köprüsü Türküsünün Hikayesi Gerçek Mi, Ne Zaman Yazıldı?

Zulmün, haksızlığın ve yolsuzluğun işlendiği Drama Köprüsü hikayesi, bu yönüyle günümüzün en önemli sorunlarına dikkat çeker. Bu eseri ilk defa duyanlar ve ne anlatmaya çalıştığını bilmek isteyenler, Drama Köprüsü türküsünün hikayesi nedir diye sorar. Drama Köprüsü türküsü hangi yöreye ait diye araştıranlar, bu türkünün Balkanların en önemli noktaları arasında bulunan Yunanistan topraklarının olduğunu öğrenmelidir. Drama Köprüsü konusu nedir?

Drama Köprüsü Hikayesi Nedir?

Drama Köprüsü türküsünün konusu, bir zamanlar Osmanlı İmparatorluğu'nun toprağı olan Yunanistan'a bağlı Doğu Makedonya bölgesindeki Drama'da geçer. Türküde, yaptıkları ile Sarisaban, Serez ve Drama halkının gönlünü kazanmayı başarmış olan Debreli Hasan'ın yaptıklarından bahsedilir.

Halk kahramanı olarak nitelendirilen bu eşkıya ünlü Drama Köprüsü'nü, zalimliği ile halkın hakkını gasp ederek zenginleşen kişilerden çaldığı paralarla inşa ettirir. Tam olarak bilinmemekle birlikte Debreli Hasan'ın 1870 ile 1920'li yıllar arasında yaşadığı rivayet edilir. Başka bir eşkıya olan Çakırcalı Efe ile aralarında bir rekabet olduğu da söylenir. Halk arasında yaygın olan bir görüşe göre, Yahudi asıllı Selanikli bir tüccarın ticaret yapmak için İzmir'e gitmek istediğini ancak onu uyaran kişilerin, "Debreli Hasan'ı geçsen bile Ege dağlarındaki Çakırcalı Efe'den geçemezsin." dedikleri söylenir. Debreli Hasan, kalabalık bir çeteye sahip değildir. Yöre halkının onu sevmesinin en önemli nedeni, yoksullara yardım etmesi ve parası olmayan gençleri evlendirmesidir. Eşkıya olması nedeniyle aranan bir suçludur, ancak sonunda padişah tarafından affedilir ve Türkiye topraklarına yerleşir. Zenginlerden alıp fakirlere vermesi nedeniyle Rumeli'de yaşayan Türklerin gönlüne taht kurmuştur. Drama Köprüsü türküsü ise onun için yakılmıştır.

Drama Köprüsü Türküsü Sözleri

Drama Köprüsü bre Hasan

Dardır geçilmez

Bre Hasan dardır geçilmez

Soğuktur suları da Hasan

Bir tas içilmez

Soğuktur suları da Hasan

Bir tas içilmez

Anadan geçilir Hasan

Yardan geçilmez

Bre Hasan yardan geçilmez

At martini de bre Hasan

Dağlar inlesin

Drama mahpusunda Hasan

Dostlar dinlesin

Mezar taşlarını Hasan

Koyun mu sandın bre Hasan?

Koyun mu sandın?

Adam öldürmeyi de Hasan

Oyun mu sandın?

Adam öldürmeyi de Hasan

Oyun mu sandın?

Drama mahpusunu Hasan

Evin mi sandın?

Be Hasan evin mi sandın?

At martini de bre Hasan

Dağlar inlesin

Drama mahpusunda Hasan dostlar dinlesin (×6)

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Drama Köprüsü Hikayesi Nedir? Drama Köprüsü Türküsünün Hikayesi Gerçek Mi, Ne Zaman Yazıldı?
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