Drift atan trafik magandası, aracın lastiğine ateş edilerek durduruldu

Sivil denetim ekibi, merkez Selçuklu İlçesi Horozluhan Mahallesi'nde, drift yapan araca 'dur' ihtarında bulundu. Polisin dur ihtarına uymayan sürücü B.K., makas atarak Yeni İstanbul Caddesinde yoğun trafikte kaçmaya başladı. Trafik yoğunluğu nedeniyle kaldırıma çıkan maganda tüm ikazlara uymayarak kaçışını sürdürdü.

Polis memuru aracın kaçmasını önlemek amacıyla aracın sol arka lastiğine ateş ederek durdurdu. Araçtan indirilen B.K., polislere de mukavemet gösterdi. B.K. gözaltına alındı. Bu anlar saniye saniye görüntülendi. Trafik magandasına trafik ihlalleri nedeniyle 57 bin 826 TL idari para cezası uygulanırken aracı otoparka çekildi.