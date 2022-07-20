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Giriş Tarihi: 20.7.2022 09:49 Son Güncelleme: 20.7.2022 10:39

Drift uğruna ehliyetinden oldu! Polis daimi olarak elinden aldı

İstanbul Çekmeköy’de milyonluk aracı İle Drift atıp o anları sosyal medya üzerinden paylaşan sürücü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik ekiplerince yakalandı. Sürücüye binlerce lira ceza yazılırken ehliyeti de daimi olarak iptal edildi.

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Drift uğruna ehliyetinden oldu! Polis daimi olarak elinden aldı

İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik ekiplerinin sosyal medya üzerinden paylaşılan görüntülere yönelik yaptığı çalışmalarda; 17 Temmuz günü Çekmeköy Necip Fazıl Kısakürek Caddesi üzerinde drift yaptığı görülen araç sürücüsünün Jeyhun S. isimli şahıs olduğu tespit edildi.

Drift uğruna ehliyetinden oldu! Polis daimi olarak elinden aldı | Video

Araç sürücüsü Jeyhun S.' ya 2918 sayılı KTK'nın 67/1-D (Drift yapmak) maddesinden 9 bin 125 lira cezai işlem uygulandı. Şahsa son 5 yıl içinde 2. defa 67/1D (Drift) maddesinden cezai işlem uygulanması nedeniyle sürücü belgesi daimi olarak iptal edildi.

Ayrıca Jeyhun S. isimli şahıs T.C.K.' nın 179/2 (Trafik güvenliğini tehlikeye sokmak) maddesince adli işlemleri yapılmak üzere Şehit Vefa Karakurdu Polis Merkezi Amirliğine teslim edildi.

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Drift uğruna ehliyetinden oldu! Polis daimi olarak elinden aldı
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