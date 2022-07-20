İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik ekiplerinin sosyal medya üzerinden paylaşılan görüntülere yönelik yaptığı çalışmalarda; 17 Temmuz günü Çekmeköy Necip Fazıl Kısakürek Caddesi üzerinde drift yaptığı görülen araç sürücüsünün Jeyhun S. isimli şahıs olduğu tespit edildi.

Drift uğruna ehliyetinden oldu! Polis daimi olarak elinden aldı | Video

Araç sürücüsü Jeyhun S.' ya 2918 sayılı KTK'nın 67/1-D (Drift yapmak) maddesinden 9 bin 125 lira cezai işlem uygulandı. Şahsa son 5 yıl içinde 2. defa 67/1D (Drift) maddesinden cezai işlem uygulanması nedeniyle sürücü belgesi daimi olarak iptal edildi.

Ayrıca Jeyhun S. isimli şahıs T.C.K.' nın 179/2 (Trafik güvenliğini tehlikeye sokmak) maddesince adli işlemleri yapılmak üzere Şehit Vefa Karakurdu Polis Merkezi Amirliğine teslim edildi.