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Giriş Tarihi: 10.06.2026

Dron destekli narkotik denetimi

Dron destekli narkotik denetimi
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Beyoğlu'nda suçla mücadele kapsamında dron destekli narkotik uygulaması yaptı. Irmak Caddesi'ndeki görevli ekipler araçları aradı, sürücülerin belgelerini inceleyerek yolcuların GBT kontrollerini yaptı. Denetime katılan İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, vatandaşlarla sohbet edip bir çocuğa hediye verdi. Suçla sokak sokak mücadelenin süreceğini belirten Yıldız, "Uyuşturucuyla mücadele sadece bir güvenlik meselesi değil, aynı zamanda milletimizin istikbali meselesidir. Bizim buradaki en büyük gücümüz İstanbul halkının bize olan desteğidir. İstanbul halkımıza da burada desteklerinden dolayı teşekkürlerimi ifade ediyorum" diye konuştu. Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
#İSTANBUL #BEYOĞLU #SELAMİ YILDIZ #İSTANBUL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ

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Dron destekli narkotik denetimi
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