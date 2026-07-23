Haberler Yaşam Haberleri Dron saldırısına uğrayan Türk gemisi Trabzon Limanı'na ulaştı
Giriş Tarihi: 23.07.2026 11:01 Son Güncelleme: 23.07.2026 11:14

Dron saldırısına uğrayan Türk gemisi Trabzon Limanı'na ulaştı

Rusya'nın Taman Limanı'ndan Trabzon'a kömür taşıyan ve Novorossiyk açıklarında insansız hava aracı saldırısına uğrayan Türk bayraklı "Mv Reyhan Sarı" kuru yük gemisi Trabzon Limanı'na ulaştı. Saldırıda enkaz altında kalarak hayatını kaybeden gemi personeli Savaş Çakar'ın cenazesinin çıkarılması için çalışma başlatıldı.

Özgür ÖZDEMİR Özgür ÖZDEMİR
Dron saldırısına uğrayan Türk gemisi Trabzon Limanı’na ulaştı
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Rusya'nın Taman Limanı'ndan aldığı kömür yükünü Trabzon'a getirmek üzere yola çıkan Türk bayraklı "Mv Reyhan Sarı" isimli kuru yük gemisi, Novorossiyk açıklarında insansız hava aracı (İHA) saldırısına uğramasının ardından bugün sabah saatlerinde Trabzon Limanı'na demirledi. Saldırıda gemide maddi hasar meydana gelirken, makine dairesinde görev yapan 54 yaşındaki Türk personel Savaş Çakar olay yerinde yaşamını yitirdi. Yaralanan iki mürettebat ise Sahil Güvenlik helikopteriyle Samsun'a sevk edilerek hastanede tedavi altına alındı.

Saldırı sonrası seyrine devam eden gemiyi Trabzon Limanı'nda acentesi Poyraz Denizcilik sahibi Uğur Şahintürk karşıladı. Saldırıda hayatını kaybeden Savaş Çakar'ın cenazesinin, gemideki demir yığınlarının altından çıkarılmasının ardından otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu'na gönderileceği öğrenildi. Öte yandan geminin Trabzon Limanı'nda kömür yükünü tahliye ettikten sonra gerekli işlemlerin tamamlanmasının ardından limandan ayrılması bekleniyor.

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Dron saldırısına uğrayan Türk gemisi Trabzon Limanı'na ulaştı
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