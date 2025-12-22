İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nün uyuşturucu ve diğer suçlarla kararlı mücadelesi kapsamında drone destekli çalışmalar yürüten Tuzla İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; Tuzla İlçesi Yayla Mahallesi'nde bir araç ve bir adreste uyuşturucu madde satışı yapıldığını tespit etti ve operasyon düzenledi. Ö.A., Ö.Ü., M.B. ve M.Ö. isimli dört kişi; Tuzla İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği Polisleri tarafından "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmalatı ve Ticareti Yapmak" suçundan yakalanarak gözaltına alındı.

Yapılan aramalarda; iki kilo 389 gram uyuşturucu madde, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 117 bin 340 lira nakit para ele geçirildi. Şüpheliler Tuzla İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki yasal işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Ö.A. ve Ö.Ü. tutuklanarak cezaevine yerleştirildi. Diğer iki şüpheli ise "Adli Kontrol" kararıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Drone ile tespit edip yakaladılar! İki kilogramdan fazla uyuşturucu buldular