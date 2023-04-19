Dropshipping Nedir? E-Ticarette Dropshipping Ne Demek?

Dropshipping nedir incelemesinde bu kelimenin İngilizce bir sözcük olduğunu anlayacaksınız. Dropshipping ne demek veya nasıl yapılır konusunu da derinlemesine araştırma yaptığınızda ulaşabilirsiniz. Kelimenin anlamından yola çıktığınızda bu terimin ifade ettiği anlamı kavramanız daha kolay olacaktır. E ticarette dropshipping ne anlama gelir konusu ile ilgili ayrıntılı çok sayıda yazı kaleme alınmıştır. Kimler dropshipping yapabilir sorusunun cevabı yazımızın devamında.

Dropshipping Nedir?

Dropshipping, kelime anlamı itibariyle "stoksuz satış" demektir. Bu satış modelinde satıcı, tedarikçi, perakendeci ya da üreticiden direkt olarak mal almaz. Alıcı, satıcıdan ürün aldıkça, tedarikçi ile irtibata geçilir ve malın sevkiyatı sağlanır. bu sayede satıcı, satışını yaptığı ürünü depoda tutmak yerine doğrudan müşteriye göndermiş olur.

Dropshipping uygulamasında stok yönetimi, depolama, tedarik zinciri ve ek masraflarla uğraşmanız gerekmez. Satıcı, sadece ürünlerin satılması ile ilgilenir. Satış ile ilgili tüm detaylar tedarikçinin sorumluluğundadır. Bu sistemde satıcı, tedarikçi ile alıcı arasında bir köprü görevi görür.

Dropshipping Nasıl Yapılır?

Dropshipping yapmak için satış konusunda sizlere sorun çıkarmayacak bir tedarikçi ile irtibata geçmeniz gerekir. Bunun yanında "amazon" gibi son derece profesyonel firmalarla da çalışmayı düşünebilirsiniz. Şirkete göndereceğiniz bir form ile Dropshipping faaliyetine başlayabilirsiniz.

Dropshipping faaliyetlerinde hedef kitlenin doğru seçilerek faaliyete başlanması çok önemlidir. Tedarikçi ile gerekli anlaşmaları sağladıktan sonra e-ticaret platformlarını kullanarak satış yapmaya başlayabilirsiniz. Herkes Dropshipping yapabilir önemli olan, doğru hedef kitle ile doğru ürünlerin satışına başlamaktır.