DSİ 1389 PERSONEL ALIMI: Bakan Yumaklı duyurdu! DSİ 1389 personel alımı ne zaman, başvuru koşulları neler, kadro dağılımı nasıl?

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın açıklamasıyla birlikte DSİ'nin 1389 kişilik dev personel alımı gündeme oturdu. Kurum; bekçi, teknisyen, laborant yardımcısı, treyler operatör yardımcısı gibi pek çok pozisyon için yeni personel istihdam edecek. Adaylar sürecin detaylarını merak ediyor. Peki DSİ 1389 personel alımı ne zaman, başvuru koşulları neler, kadro dağılımı nasıl?