DSİ 1389 PERSONEL ALIMI: Bakan Yumaklı duyurdu! DSİ 1389 personel alımı ne zaman, başvuru koşulları neler, kadro dağılımı nasıl?

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın açıklamasıyla birlikte DSİ'nin 1389 kişilik dev personel alımı gündeme oturdu. Kurum; bekçi, teknisyen, laborant yardımcısı, treyler operatör yardımcısı gibi pek çok pozisyon için yeni personel istihdam edecek. Adaylar sürecin detaylarını merak ediyor. Peki DSİ 1389 personel alımı ne zaman, başvuru koşulları neler, kadro dağılımı nasıl?
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere 1389 personelin alınacağını bildirdi.
Devlet Su İşleri (DSİ) işçi alımı, kurumun bünyesinde görev almak isteyen vatandaşlar tarafından merak ediliyor.
Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında personel alımına ilişkin bilgi verdi.
Bakan Yumaklı paylaşımında, "Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğümüzün taşra teşkilatında görev yapmak üzere 1389 personel alımı gerçekleştireceğiz. Ülkemizin dört bir yanında görev alacak yeni çalışma arkadaşlarımıza şimdiden kolaylıklar diliyorum. Hayırlı uğurlu olsun." ifadelerini kullandı.
DSİ personel alımıyla ilgili süreç, adaylar tarafından yakından takip ediliyor. Ancak Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü'nün yeni dönem personel alımına ilişkin takvim,başvuru koşulları henüz netleşmedi. Resmî duyurunun yayımlanmasının ardından başvuru tarihleri ve detaylar belli olacak. Belli olduğunda yer vereceğiz.
Paylaşımdaki grafiğe göre, noter kurasıyla 210 usta yardımcısı, 154 aşçı yardımcısı, 154 şoför, 140 düz işçi, 116 bakımcı-yağcı, 105 sürveyan, 69 sondaj işçisi, 66 treyler operatör yardımcısı, 64 laborant yardımcısı, 59 teknisyen, 58 topoğraf, 44 bekçi, 19 su dağıtım teknisyeni, 15 akaryakıtçı, 13 hidrolog yardımcısı, 7 jeofizik teknisyeni, 5 alet operatörü, 2 teknik ressam, 2 pompaj istasyonu operatörü ve birer döşemeci yardımcısı, fotoğrafçı ve kompresör operatörü olmak üzere 1305 işçi alınacak.
Yazılı, sözlü ve uygulama sınavıyla ise 84 operatör alımı gerçekleşecek.