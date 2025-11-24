DSİ 1389 personel alımı sonuç tarihi 2025: DSİ 1389 işçi alımı sonuçları ne zaman açıklanacak?

Devlet Su İşleri'nin taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere yapacağı 1389 personel alımında başvuru dönemi sona erdi. Başvuruların tamamlanmasının ardından binlerce aday, sonuçların açıklanacağı günü beklemeye başladı. "DSİ 1389 personel alımı sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" soruları gündemdeki yerini koruyor. İşte 2025 DSİ personel alımı sonuç tarihine ilişkin detaylar…
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, DSİ taşra teşkilatında görev yapmak üzere toplam 1389 personel alınacağını açıkladı. İlan kapsamında başvurular, 17-21 Kasım 2025 tarihleri arasında İŞKUR'un resmi internet sitesi üzerinden gerçekleştirildi.
İlanda, 1389 sürekli işçi kadrosuna atanacaklardan 1305'inin doğrudan noter kurasıyla, 84'ünün ise sınav yöntemiyle belirleneceği kaydedildi.
Noter kurası ile alınacak 1305 işçinin branş dağılımı:
210 usta yardımcısı
154 aşçı yardımcısı
154 şoför
140 düz işçi
116 bakımcı-yağcı
105 sürveyan
69 sondaj işçisi
66 treyler operatör yardımcısı
64 laborant yardımcısı
59 teknisyen
58 topoğraf
44 bekçi,
19 su dağıtım teknisyeni
15 akaryakıtçı
13 hidrolog yardımcısı
7 jeofizik teknisyeni
5 alet operatörü
2 teknik ressam
2 pompaj istasyonu operatörü
1 döşemeci yardımcısı
1 fotoğrafçı
1 kompresör operatörü
Yazılı, sözlü ve uygulama sınavı ile alınacaklar:
84 operatör
İlan edilen kadrolara başvuran adaylar, İŞKUR tarafından Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğüne bildirilecek.
Teknisyen (Elektrik-Elektronik Teknisyeni, İnşaat Teknisyeni, Bilgisayar Teknisyeni, İşletme Teknisyeni, Makina Teknisyeni, Arazi Kontrol Teknisyeni, Pompaj Teknisyeni, İstimlak Teknisyeni, Yer Altı Suları Teknisyeni), Aşçı Yardımcısı, Pompaj İstasyonu Operatörü, Jeofizik Teknisyeni, Fotoğrafçı, Teknik Ressam, Laborant Yardımcısı, Su Dağıtım Teknisyeni, Bekçi, Sürveyan, Döşemeci Yardımcısı, Operatör (Ekskavatör Operatörü, Dozer Operatörü, Beko Loder Operatörü, Yükleyici Operatörü, Vinç Operatörü, Greyder Operatörü), Forklift Operatörü, Kompresör Operatörü, Usta Yardımcısı (Çarkhane Usta Yardımcısı, Elektrik Usta Yardımcısı, Boya Usta Yardımcısı, Elektrik Tesisat Usta Yardımcısı, Kaporta Usta Yardımcısı, Ağır Vasıta Usta Yardımcısı, Hafif Vasıta Şasi Usta Yardımcısı, Yapı Usta Yardımcısı, Demir Kaynak Usta Yardımcısı, Oto Elektrik Usta Yardımcısı, Sıhhi Tesisat Usta Yardımcısı, Motor Usta Yardımcısı, Marangoz Usta Yardımcısı) ,Alet Operatörü, Bakımcı Yağcı, Sondaj İşçisi, Şoför, Topoğraf, Treyler Operatör Yardımcısı kadrolarına başvuran adaylardan noter kurasına katılacak olanların belirlenebilmesi maksadıyla evrak kontrolü yapılacak. İlanda yer alan şartları sağlayanlar noter kurasına dahil edilecek.
Hidrolog Yardımcısı, Düz İşçi ve Akaryakıtçı kadrolarına başvuran adaylar için evrak kontrolü yapılmayacak.
Evrak kontrolü, 22 Aralık 2025-22 Şubat 2026 tarihleri arasında adayın açık işgücüne başvurduğu Bölge Müdürlükleri tarafından gerçekleştirilecek.
Adayların, 8-19 Aralık 2025 tarihine kadar ilanın genel ve özel şartlarında istenilen evrakları ilgili Bölge Müdürlüklerine teslim etmeleri gerekecek. 19 Aralık 2025 tarihine kadar evrak teslim etmedikleri takdirde noter kurasına dahil edilmeyecek.
Teknisyen, Aşçı Yardımcısı, Pompaj İstasyonu Operatörü, Jeofizik Teknisyeni, Fotoğrafçı, Teknik Ressam, Akaryakıtçı, Laborant Yardımcısı, Hidrolog Yardımcısı, Su Dağıtım Teknisyeni, Bekçi, Sürveyan, Düz İşçi, Döşemeci Yardımcısı, Kompresör Operatörü, Usta Yardımcısı, Alet Operatörü, Bakımcı Yağcı, Sondaj İşçisi, Şoför, Topoğraf, Treyler Operatör Yardımcısı kadrolarına atanacaklar doğrudan noter kurasıyla (sınava tabi tutulmaksızın.) belirlenecek. Alım yapılacak kadro sayısı kadar aday asıl, asıl sayısının 4 katı kadar aday ise yedek olarak tespit edilecek.
Ekskavatör Operatörü, Dozer Operatörü, Beko Loder Operatörü, Yükleyici Operatörü, Vinç Operatörü, Greyder Operatörü ve Forklift Operatörü kadrosuna atanacaklar meslekî bilgi ve becerilere ilişkin konulardan yazılı, sözlü, sözlü/uygulamalı sınava tabi tutularak belirlenecek.
Sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilecek olup; yazılı,sözlü, sözlü/uygulamalı sınavda başarılı sayılmak için, sınavı komisyonu üyelerinin 100 (yüz) tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az 60 (altmış) olması şarttır.
Sınav sonuçları, puanı en yüksek adaydan başlamak suretiyle başarı derecesine göre sıraya konulup alım yapılacak pozisyon sayısı kadar aday asıl, alım yapılacak kadro sayısı kadar aday ise yedek olarak tespit edilecek.
Sınavda 60 (altmış) ve üzerinde puan almış olmak bu sıralamaya giremeyen adaylar için müktesep hak teşkil etmez.
Kura sonuçları ile asıl–yedek listeleri ve atamaya dair tüm duyurular, DSİ Bölge Müdürlüklerinin resmi internet sitelerinde yayımlanacak. Adaylara ayrıca yazılı bildirim yapılmayacak; yayımlanan duyurular resmi tebligat sayılacak.
Ataması yapılan personel, 3 yıl boyunca nakil talebinde bulunamayacak.
İlanda sonuçların açıklanacağı tarih belirtilmedi. DSİ 1389 işçi alımı sonuç tarihi açıklandığında haberimize eklenecektir.