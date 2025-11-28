DSİ PERSONEL ALIMI KURA ÇEKİM TARİHİ: DSİ 1389 personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak?

DSİ PERSONEL ALIMI KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

DSİ, noter huzurunda yapılacak kura ile toplam 1.305 sürekli işçi alımı gerçekleştirecek. İŞKUR tarafından iletilen başvurular arasından, kadro sayısı kadar asıl ve dört katı kadar yedek aday 02 Mart 2026 tarihinde çekilecek kurayla belirlenecek.

Sınavla alınacak 84 sürekli işçi için ise yine İŞKUR listeleri esas alınacak; kadro sayısının dört katı kadar asıl ve aynı sayıda yedek aday kura sonucu seçilecek. Öncelikli adaylara ilişkin işlemler ise mevzuat doğrultusunda yürütülecek.