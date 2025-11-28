DSİ PERSONEL ALIMI KURA ÇEKİM TARİHİ: DSİ 1389 personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak?

Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından gerçekleştirilen 1389 personel alımı için başvuru süreci tamamlandı. Başvuruların bitmesinin ardından adaylar gözlerini kura takvimi ve sonuçların açıklanacağı tarihe çevirdi. Peki, DSİ personel alımı kapsamında kura çekimi ne zaman yapılacak, sonuçlar hangi gün duyurulacak? Merak edilen ayrıntılar haberin devamında...
DSİ PERSONEL ALIMI KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?
DSİ, noter huzurunda yapılacak kura ile toplam 1.305 sürekli işçi alımı gerçekleştirecek. İŞKUR tarafından iletilen başvurular arasından, kadro sayısı kadar asıl ve dört katı kadar yedek aday 02 Mart 2026 tarihinde çekilecek kurayla belirlenecek.
Sınavla alınacak 84 sürekli işçi için ise yine İŞKUR listeleri esas alınacak; kadro sayısının dört katı kadar asıl ve aynı sayıda yedek aday kura sonucu seçilecek. Öncelikli adaylara ilişkin işlemler ise mevzuat doğrultusunda yürütülecek.
DSİ PERSONEL ALIMI KURA SÜRECİ
Adayların, 08–19 Aralık 2025 tarihleri arasında ilanda belirtilen belgeleri ilgili Bölge Müdürlüklerine teslim etmeleri gerekiyor. Bu tarihe kadar evrak teslim etmeyenler kura listesine alınmayacak.
Başvurulara ilişkin evrak kontrolü, 22 Aralık 2025 – 22 Şubat 2026 arasında yapılacak. Kuranın yeri ve saati ise yalnızca alım yapan Bölge Müdürlüklerinin resmi internet sitelerinde duyurulacak; adaylara posta yoluyla bildirim yapılmayacak.
İşçi alım sürecine dair tüm duyurular ve istenen belgeler yine bölge müdürlüklerinin internet adreslerinden takip edilebilecek. Ayrıca, şartları taşımadığı sonradan tespit edilen adayların başvuruları süreç boyunca iptal edilebilecek.
DSİ 1389 PERSONEL ALIMI KADRO ve BRANŞ DAĞILIMI
DSİ Genel Müdürlüğü, toplam 1.389 personel alımı gerçekleştirecek. Bu kadrolardan 1.305'i noter kurası, 84'ü ise sınav yoluyla belirlenecek.
Noter kurası ile alınacak 1.305 personelin branş dağılımı:
210 Usta Yardımcısı
154 Aşçı Yardımcısı
154 Şoför
140 Düz İşçi
116 Bakımcı-Yağcı
105 Sürveyan
69 Sondaj İşçisi
66 Treyler Operatör Yardımcısı
64 Laborant Yardımcısı
59 Teknisyen
58 Topoğraf
44 Bekçi
19 Su Dağıtım Teknisyeni
15 Akaryakıtçı
13 Hidrolog Yardımcısı
7 Jeofizik Teknisyeni
5 Alet Operatörü
2 Teknik Ressam
2 Pompaj İstasyonu Operatörü
1 Döşemeci Yardımcısı
1 Fotoğrafçı
1 Kompresör Operatörü
Sınav yöntemiyle alınacak kadro:
84 Operatör
Bu dağılım, adayların tercih ve başvuru planlaması için yol gösterici olacak.