DSİ PERSONEL ALIMI SONUÇLARI: Devlet Su İşleri 515 işçi alımı kura sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü, çeşitli kadrolarda çalışmak üzere 515 işçi alımı yapacak. Başvuruların tamamlanmasının ardından, adaylar kura çekiminin tarihini araştırmaya başladı. Peki, 2024 DSİ işçi alımı sonuçları açıklandı mı, ne zaman, nasıl duyurulacak?
DSİ 515 PERSONEL ALIMI KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN GERÇEKLEŞECEK?
Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü'ne yapılan işçi alımları için başvuru süreci 29 Kasım'da tamamlandı. Başvuru işlemlerini bitiren adaylar, 16 Aralık'ta noter huzurunda gerçekleştirilecek kura çekiminin ardından sonuçlara ulaşabilecekler.
SONUÇLAR NEREDEN GÖRÜNTÜLENEBİLİR?
Devlet Su İşleri (DSİ) işçi alımı başvuru sonuçları 16 Aralık'ta noter huzurunda gerçekleşecek kura çekiminin ardından nihai isim listesi https://www.dsi.gov.tr/Duyuru/DuyuruListe adresi üzerinden açıklanacak.
DSİ 515 İŞÇİ ALIMI BRANŞ DAĞILIMI
Doğrudan noter kurasıyla (sınava tabi tutulmaksızın) 263 adet sürekli işçi kadrosuna Alet Operatörü, Aşçı Yardımcısı, Bakımcı-Yağcı, Bekçi, Düz İşçi, Hidrolog Yardımcısı, Jeofizik Teknisyeni, Laborant Yardımcısı, Sondaj İşçisi, Su Dağıtım Teknisyeni, Sürveyan, Şoför, Teknisyen, Topoğraf, Treyler Operatör Yardımcısı ve Usta Yardımcısı alınacak.
Sınav yöntemiyle 252 adet sürekli işçi kadrosuna Ekskavatör, Dozer ve Greyder Operatörü alınacak.