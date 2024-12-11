DSİ PERSONEL ALIMI SONUÇLARI: Devlet Su İşleri 515 işçi alımı kura sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü, çeşitli kadrolarda çalışmak üzere 515 işçi alımı yapacak. Başvuruların tamamlanmasının ardından, adaylar kura çekiminin tarihini araştırmaya başladı. Peki, 2024 DSİ işçi alımı sonuçları açıklandı mı, ne zaman, nasıl duyurulacak?