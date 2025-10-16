Dualar Merve için... ‘Devletten adalet Allah’tan şifa bekliyorum’

Ankara'da bir süre önce ayrıldığı sevgilisi motokurye Kaan B.'nin darp etmesi sonucu ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede entübe edilen Merve Ongun'un (25) yaşam mücadelesi devam ediyor. 112 Acil Servisi'ni arayıp 'kaza yaptık' şeklinde yalan ihbarda bulunan Kaan B. tutuklanırken, kızlarından gelecek bir mucize haberi bekleyen ailesi ise saldırganın hak ettiği cezayı almasını istiyor.SABAH'a konuşan baba Ahmet Ongun, "Devletten adalet, Allah'tan şifasını bekliyorum. Ben çocuğuma bir tokat atmadım, çocuğum sokak ortasında ne hale geldi" derken, anne Münevver Ongun ise, "Bunu ona reva gören caninin en büyük cezayı almasını istiyorum" diye konuştu. Öte yandan kadın dernekleri de Merve'nin tedavi gördüğü hastane önünde bir araya gelerek erkek şiddetini protesto etti.Ankara'da geçtiğimiz pazar akşamı Mamak ilçesi Akdere semtinde yaşanan olayda 25 yaşındaki Merve Ongun, bir dönerciden döner aldıktan sonra evine doğru yürüdüğü sırada, eski sevgilisi Kaan B. ile karşılaştı. Bir hafta önce ilişkilerini sonlandıran ikili arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. İddialara göre Merve Ongun, tartışma sırasında motokurye Kaan B.'nin motosikletini devirdi. Buna öfkelenen Kaan B., genç kızı sokak ortasında darp etmeye başladı.Sokak ortasında tekme ve yumruk darbeleriyle ağır yaralanan Merve Ongun'u kanlar içinde bırakan Kaan B., 112 Acil Servisi arayıp motosikletle kaza yaptıklarını belirterek yardım istedi. Saldırıya kaza süsü vermeye çalışan saldırganın ihbarı üzerine gelen sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Merve Ongun, Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ongun, Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedavi altına alınırken, çevredeki güvenlik kamerası görüntüleri ile görgü tanıklarının ifadeleri sonucunda Ongun'u darp ettiği ortaya çıkan Kaan B. gözaltına alındıktan sonra çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine konuldu.SABAH'a konuşan baba, devletten yardım isteyerek saldırganın en ağır cezayı almasını istedi. Çocuğunun sokak ortasında dehşeti yaşadığını ifade eden baba Ahmet Ongun, "Şimdi yoğun bakımda. Başka babalar yanmasın, başka Merve'ler mağdur olmasın. O saldırgan da dilerim Allah'tan hak ettiği cezayı alsın" dedi.Anne Münevver Ongun ise, "Benim kızım melek gibiydi. Sokaktaki kediye bile kıyamaz, bütün mahallenin kedisini köpeğini eliyle beslerdi. Bunu ona reva gören caninin en büyük cezayı almasını istiyorum. Devletime sonuna kadar güveniyorum. Bu benim başıma gelmez demesin. Merve'min çektiğini, yaşadığını kimse yaşamasın. Adalet istiyorum" ifadelerini kullandı.Abla Tülay Yılmaz da kardeşi eve gelirken şüphelinin motosikletle önünü kestiğini, sonra da parka götürdüğünü ileri sürdü. Yılmaz, "Merve sinirle motoru itekliyor. Motoru iteklediğini görünce geri geliyor. Can alıcı bir tokatla kardeşimi yere seriyor. En ağır cezayı alması için şeyi yapacağız" dedi.