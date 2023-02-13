Sanayici Selçuk Yaşar son yolculuğuna uğurlandı

Sanayici Selçuk Yaşar, İzmir Karşıyaka'daki Beşikçioğlu Camii'nde öğle vakti kılınan cenaze namazıyla son yolculuğuna uğurlandı.

KIRMIZI KARANFİLLERLE UĞURLANDI

1997 yılında "Devlet Üstün Hizmet Madalyası" ile onurlandırılan Selçuk Yaşar'ın Türk bayrağına sarılı tabutu, camiye Yaşar Topluluğu çalışanlarının omuzlarında getirildi. İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmir İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne, Milletvekilleri, İlçe Belediye Başkanlarının katıldığı törende Selçuk Yaşar'ın kızları; Yaşar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Feyhan Yaşar ve Başkan Vekili İdil Yiğitbaşı, torunları, damadı Yaşar Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Ahmet Yiğitbaşı, taziyeleri kabul etti. Törene ayrıca Yaşar Holding ve Yaşar Topluluğu Şirketleri Yönetim Kurulu Üyeleri, Yaşar Holding İcra Başkanı, Yaşar Topluluğu yöneticileri, çalışanları, bayileri, iş ortakları, emeklileri ve eski çalışanları, Yaşar Üniversitesi Rektörü, öğretim üyeleri ve öğrencileri, Yaşar Eğitim ve Kültür Vakfı okullarından öğrenciler ve öğretmenler, Karşıyaka Spor Kulübü Başkanı, yöneticileri ve taraftarları, kurulmasına öncülük ettiği sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, Oda ve Dernek Başkanları, iş, siyaset ve spor camiasından çok sayıda kişi ile İzmir halkı katıldı. Yaşar Topluluğu çalışanları, Selçuk Yaşar'ı kırmızı karanfillerle uğurladı.

AİLE KABRİSTANINA DEFNEDİLDİ

Camide son görevin yerine getirilmesinin ardından merhum Selçuk Yaşar'ın naaşı, Karşıyaka Soğukkuyu Mezarlığı'ndaki aile kabristanında toprağa verildi. Çelenk kabul edilmeyen cenaze töreninde arzu edenlerin Türk Eğitim Vakfı'na (TEV) bağışta bulunması rica edildi.