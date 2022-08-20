Dubai Vize İstiyor Mu? Türkiye’den Dubai’ye Gidişte Vize ve Pasaport Gerekiyor Mu, Kalktı Mı?

Dünyanın pek çok ülkesinden ve Türkiye'den Dubai'ye seyahat gerçekleşmektedir. Alışveriş merkezleri, çöl sporları ve ihtişamlı turizm noktaları ile yurt dışı seyahatlerinde sıklıkla tercih edilen ülkelerinden birisi olan Dubai vize istiyor mu? Dünya genelinde birçok kişi tatil, iş yahut farklı sebeplerden Dubai'ye ziyaret gerçekleştirmektedir. Ülkelerine yapılan ziyaretler için vize zorunluluğunu şart koşan ülkelerden birisi olan Dubai'ye vize gerekir mi? Bu soru son zamanlarda, Dubai seyahati planları yapan vatandaşımızın merak ettiği konulardan birisidir. Ülkemiz vatandaşları Dubai seyahatinden önce, Dubai vize şartları hakkındaki detayları araştırmaktadır. Peki, Dubai'ye gidişte vize gerekir mi? İşte detaylı yanıtlar...

Dubai'ye Gidişte Vize Ve Pasaport Gerekiyor Mu?

İnsanlar yurt dışı ziyaretleri gerçekleştirirken, gidilecek olan ülkenin bu ziyaretçilerinden yerine getirmesini talep ettiği bir takım şartlar vardır. Tam da bu kısımda, ülkelerin yabancı ziyaretçilerini tabi tuttuğu vize ve pasaport zorunluluğu gündeme gelmektedir. Dubai de dünya genelindeki çoğu ülke gibi, ülkelerine gelecek olan yabancı ziyaretçilerinden bazı şartları yerine getirmelerini zorunlu kılmıştır. Ülkemizden Dubai'ye gidişte gerekli olan vize ve pasaport şartları şunlardır;