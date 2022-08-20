Haberler Yaşam Haberleri Dubai Vize İstiyor Mu? Türkiye’den Dubai’ye Gidişte Vize ve Pasaport Gerekiyor Mu, Kalktı Mı?
Giriş Tarihi: 20.8.2022 00:10 Son Güncelleme: 20.8.2022 00:12

Dubai Vize İstiyor Mu? Türkiye’den Dubai’ye Gidişte Vize ve Pasaport Gerekiyor Mu, Kalktı Mı?

Son yıllarda yurt dışı seyahatlerinde oldukça gözde ülkelerden birisi olan Dubai'ye seyahat planları yapan vatandaşlarımızın bilmesi gereken bir takım kurallar mevcuttur. Yurt dışı ziyaretleri için tercihini Dubai’den yana kullanan vatandaşlarımız, Dubai vize ve pasaport işlemleri hakkında bilgi edinmek istemektedirler. Seyahat edilecek ülkenin vize ve pasaport kurallarını öğrenmek, seyahat öncesi kişilere avantaj ve zaman kazandıran bir eylemdir. Dubai'ye gidecek olan yolcular Dubai vize istiyor mu sorusunun yanıtını merak etmektedir. Bizde sizler için hazırladığımız bu yazımızda ‘Dubai’ye vize gerekir mi?’ sorusunun yanıtını derledik.

Dubai Vize İstiyor Mu? Türkiye’den Dubai’ye Gidişte Vize ve Pasaport Gerekiyor Mu, Kalktı Mı?

Dünyanın pek çok ülkesinden ve Türkiye'den Dubai'ye seyahat gerçekleşmektedir. Alışveriş merkezleri, çöl sporları ve ihtişamlı turizm noktaları ile yurt dışı seyahatlerinde sıklıkla tercih edilen ülkelerinden birisi olan Dubai vize istiyor mu? Dünya genelinde birçok kişi tatil, iş yahut farklı sebeplerden Dubai'ye ziyaret gerçekleştirmektedir. Ülkelerine yapılan ziyaretler için vize zorunluluğunu şart koşan ülkelerden birisi olan Dubai'ye vize gerekir mi? Bu soru son zamanlarda, Dubai seyahati planları yapan vatandaşımızın merak ettiği konulardan birisidir. Ülkemiz vatandaşları Dubai seyahatinden önce, Dubai vize şartları hakkındaki detayları araştırmaktadır. Peki, Dubai'ye gidişte vize gerekir mi? İşte detaylı yanıtlar...

Dubai'ye Gidişte Vize Ve Pasaport Gerekiyor Mu?

İnsanlar yurt dışı ziyaretleri gerçekleştirirken, gidilecek olan ülkenin bu ziyaretçilerinden yerine getirmesini talep ettiği bir takım şartlar vardır. Tam da bu kısımda, ülkelerin yabancı ziyaretçilerini tabi tuttuğu vize ve pasaport zorunluluğu gündeme gelmektedir. Dubai de dünya genelindeki çoğu ülke gibi, ülkelerine gelecek olan yabancı ziyaretçilerinden bazı şartları yerine getirmelerini zorunlu kılmıştır. Ülkemizden Dubai'ye gidişte gerekli olan vize ve pasaport şartları şunlardır;

  • Umumi pasaport sahibi Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları Dubai'ye giriş yapabilmek için vize zorunluluğuna tâbidirler.
  • Hususi, hizmet ve diplomatik pasaport sahibi Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları ise 90 günü aşmayacak seyahatleri için Dubai'ye vizesiz giriş yapabilirler.
  • Transfer geçişlerde vize gerekli değildir.

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Dubai Vize İstiyor Mu? Türkiye’den Dubai’ye Gidişte Vize ve Pasaport Gerekiyor Mu, Kalktı Mı?
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