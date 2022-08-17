Dubai'ye, birçok sebebe bağlı olarak vatandaşlar tarafından ziyaret gerçekleştirilmektedir. Bu sebepler ticari, turistik, sağlık veya hizmet alanında olabilmektedir. Kişiler, ne sebeple gitmek istiyor ise alacakları vize de bu duruma göre değişkenlik gösterebilmektedir. Peki, Dubai vizesi nasıl alınır? Dubai turist vize başvurusu nasıl yapılır, ücreti ne kadar? İşte, Dubai vizesi için gerekenler ve tüm detayları...

Dubai Vizesi Nasıl Alınır?

Birleşik Arap Emirliği Konsolosluğu ya da BAE Elçiliği'ne şahsi olarak başvuruda bulunulabilmektedir. Bunun yanı sıra, Dubai'ye yahut BAE'ye uçuş gerçekleştiren hava yolları şirketleriyle irtibat kurularak da Dubai vize başvurusunda bulunmak mümkündür. Birleşik Arap Emirlikleri Göçmenlik Ofisleri de vize başvurularında bulunmak için alternatifler arasında yer almaktadır. Dubai vizesi ziyaretin amacına göre uygulanmaktadır. Başvuruda bulunan kişi hangi amaçla ziyaret ediyor ise buna bağlı olarak başvuru yapması gerekmektedir. Başvuruda bulunulması için her şeyden evvel tüm evrakların doğru ve hatasız bir şekilde tamamlanmış olması gerekmektedir.

Dubai Turist Vize Başvurusu Nasıl Yapılır, Ücreti Ne Kadar?

Dubai turistik vize başvuruları şahsi olarak yapılamamaktadır. Dubai turistik vize başvurusu; Göçmenlik Ofisi ile koordineli bir biçimde çalışma yürüten yetkili kurumlar aracılığıyla, BAE Konsolosluklarına veya Birleşik Arap Emirlikleri Göçmenlik Ofislerine yapılabilmektedir. Dubai turistik vizesi için gerekli evraklar ise; pasaport, vize başvuru formu, rezervasyon fotokopisi, fotoğraf, banka dokümanları, çalışma durum belgesi ve T.C Kimlik Belgesi olarak belirtilmektedir. Dubai turistik vize başvurusu için; öncelikli olarak online şekilde bulunan vize başvuru formunun eksiksiz şekilde doldurulması gerekmektedir. Ardından gerekli yerlere ulaştırılan formun ardından, geriye kalan gerekli evraklar tamamlanmalı ve ilgili makamlara gidilmelidir. Dubai turistik vize ücreti ise güncel olarak;