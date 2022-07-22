Dudak Çatlaması Neden Olur, Sebepleri Neler? Dudak Çatlaması Hangi Hastalığın Belirtisidir?

Her ne kadar günümüzde kadın ya da erkek herkes yanında nemlendirici gezdiriyor olsa da dudak çatlamasının ya da kuruluğunun devam etmesinin kontrol edilmesi gerekmektedir. Dudak çatlaması neden olur ya da dudak çatlaması hangi hastalığın belirtisidir diye merak ediyorsanız yazımıza beraber geçelim.

Dudak Çatlaması Nedir?

Dudak üzerinde bulunan derinin ya da diğer adı ile cilt tabakasının bozulması ya da yaralanması için kullanılan ifadeye dudak çatlaması denmektedir. Ağrılı ve geniş çatlaklar olarak karşımıza çıkabileceği gibi hafif ve derin olmayan çatlaklar şeklinde de karşımıza çıkabilmektedir dudak çatlaması. Müdahale edilmediğinde derin yaralara dönüşebilmektedir.

Dudak Çatlaması Sebepleri Nelerdir?

İnsandan insana farklılık gösteren dudak çatlamasının sebepleri dış etkenlere bağlı olabileceği gibi bazı hastalıkların da habercisi sayılabilmektedir. İşte dudak çatlamasının dış etkenlere bağlı sebepleri;

Kalitesiz kozmetik ürünü kullanmak.

Aşırı kimyasal içeren cilt bakım ürünleri kullanmak.

Dudakları sürekli yalayarak ıslatmak.

Aşırı spor yapmak.

Kalitesiz diş macunları.

Uyurken ağzın açık kalması.

Çok fazla güneş ışığına maruz kalmak.

Vücudun susuz kalması.

Dudak Çatlaması Hangi Hastalığın Belirtisidir?

Dudak çatlaması için yukarıda bahsettiğimiz dış etkenlere bağlı sebepler olabildiği gibi devamlı dudak çatlamaları vücutta bazı hastalıkların habercisi olarak görülebilmektedir. Dudak çatlamasının belirti olabileceği bazı hastalıkların listesi aşağıdaki gibidir;