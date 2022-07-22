Haberler Yaşam Haberleri Dudak Çatlaması Neden Olur, Sebepleri Neler? Dudak Çatlaması Hangi Hastalığın Belirtisidir?
Giriş Tarihi: 22.7.2022 16:15 Son Güncelleme: 22.7.2022 16:16

Dudak Çatlaması Neden Olur, Sebepleri Neler? Dudak Çatlaması Hangi Hastalığın Belirtisidir?

Bazen mevsimsel sebeplere bağlı olarak bazen de belirli hastalıkların habercisi olan ama genel olarak bir estetik kusur olarak görülen bir durumdur dudak çatlaması. Dudaklarınızı nemlendirdiğiniz halde sıklıkla çatlamaya devam ediyor ve bu durum artık bir rahatsızlığa dönüşüyorsa sebeplerini öğrenmeniz ve doktora gitmeniz en mantıklı çözüm olacaktır. Peki dudak çatlaması neden olur? Sık tekrarlayan dudak çatlaması hangi hastalığın belirtisidir? Günlük hayatımızda sıklıkla karşılaştığımız dudak çatlamaları kendini sık tekrarlamaya başladığında altında yatan sebebi bulmak ve önlem almak hem sağlığınız hem de estetik açıdan oldukça önemlidir. Dudak çatlaması sebepleri nelerdir? İşte sizin için hazırladığımız dudak çatlaması ile ilgili merak edilen tüm soruların cevaplarını içeren yazımızın detayları.

Dudak Çatlaması Neden Olur, Sebepleri Neler? Dudak Çatlaması Hangi Hastalığın Belirtisidir?

Her ne kadar günümüzde kadın ya da erkek herkes yanında nemlendirici gezdiriyor olsa da dudak çatlamasının ya da kuruluğunun devam etmesinin kontrol edilmesi gerekmektedir. Dudak çatlaması neden olur ya da dudak çatlaması hangi hastalığın belirtisidir diye merak ediyorsanız yazımıza beraber geçelim.

Dudak Çatlaması Nedir?

Dudak üzerinde bulunan derinin ya da diğer adı ile cilt tabakasının bozulması ya da yaralanması için kullanılan ifadeye dudak çatlaması denmektedir. Ağrılı ve geniş çatlaklar olarak karşımıza çıkabileceği gibi hafif ve derin olmayan çatlaklar şeklinde de karşımıza çıkabilmektedir dudak çatlaması. Müdahale edilmediğinde derin yaralara dönüşebilmektedir.

Dudak Çatlaması Sebepleri Nelerdir?

İnsandan insana farklılık gösteren dudak çatlamasının sebepleri dış etkenlere bağlı olabileceği gibi bazı hastalıkların da habercisi sayılabilmektedir. İşte dudak çatlamasının dış etkenlere bağlı sebepleri;

  • Kalitesiz kozmetik ürünü kullanmak.
  • Aşırı kimyasal içeren cilt bakım ürünleri kullanmak.
  • Dudakları sürekli yalayarak ıslatmak.
  • Aşırı spor yapmak.
  • Kalitesiz diş macunları.
  • Uyurken ağzın açık kalması.
  • Çok fazla güneş ışığına maruz kalmak.
  • Vücudun susuz kalması.

Dudak Çatlaması Hangi Hastalığın Belirtisidir?

Dudak çatlaması için yukarıda bahsettiğimiz dış etkenlere bağlı sebepler olabildiği gibi devamlı dudak çatlamaları vücutta bazı hastalıkların habercisi olarak görülebilmektedir. Dudak çatlamasının belirti olabileceği bazı hastalıkların listesi aşağıdaki gibidir;

  • A, B2 ve B3 vitaminlerinin eksikliğine bağlı dudak çatlaması.
  • Sedef hastalığı.
  • Tiroid yetmezliği.
  • Diyabet.
  • Açısal keilitis.
  • Alerjik reaksiyonlar.

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Dudak Çatlaması Neden Olur, Sebepleri Neler? Dudak Çatlaması Hangi Hastalığın Belirtisidir?
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