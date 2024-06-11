Düğmeli evlere turist akını yaşanıyor

Türkiye'nin eşsiz bir kültürel mirasına sahip olan Antalya'nın İbradı ilçesindeki tarihi düğmeli evler, yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktası oldu. Başta Uzakdoğu'dan gelen turistler olmak üzere çoğu ziyaretçi, tarihi evleri görmeden kentten ayrılmıyor. 300 yılı aşkın geçmişi olan düğmeli evler, geleneksel Türk ev mimarisinin en güzel örneklerini sunuyor. Taş ve ahşap malzemelerin uyumlu kullanımıyla inşa edilen bu evler, geçmişin izlerini günümüze taşıyor ve bölgenin kültürel dokusunu yansıtıyor. Antalya'nın İbradı ilçesi Ormana Mahallesi'nde 10 yıl önce ilk alternatif turizmi başlatan işletmeci Tolga Özgüven, bölgenin tarihi sanatsal evleri ve doğal güzellikleri ile büyüleyici bir atmosfere sahip olduğunu söyledi. Gelen turistlerin bölgede yöresel lezzetleri tatma şansı da bulunuyor.