Düğün dönüşü facia! Anne-baba ve oğulları öldü, diğer çocukları yaralı

Kaza, saat 07.45 sıralarında Konya-Aksaray istikameti Yenikent Kasabası yakınlarında meydana geldi. Adem Gündüz (55) yönetimindeki 50 AEG 167 plakalı hafif ticari araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkıp, şarampole yuvarlandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekipler yapılan kontroller sonucu araçta yolcu olarak bulunan Çiğdem Gündüz (52) ile Emircan Gündüz'ün (25) olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti. Ağır yaralı olarak ambulansla hastaneye kaldırılan sürücü Adem Gündüz de yapılan tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Ailenin diğer oğlu Bedirhan Gündüz'ün ise hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi.