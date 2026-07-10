Haberler Yaşam Haberleri Düğün dönüşü facia! Anne-baba ve oğulları öldü, diğer çocukları yaralı
Giriş Tarihi: 10.07.2026 11:15

Düğün dönüşü facia! Anne-baba ve oğulları öldü, diğer çocukları yaralı

Aksaray’da düğün dönüşü kontrolden çıkarak şarampole yuvarlanan araçtaki anne-baba ve bir oğulları hayatını kaybederken, diğer oğlun hayati tehlikesinin devam ettiği ve tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Kaan ATALAY
Düğün dönüşü facia! Anne-baba ve oğulları öldü, diğer çocukları yaralı
  • ABONE OL

Kaza, saat 07.45 sıralarında Konya-Aksaray istikameti Yenikent Kasabası yakınlarında meydana geldi. Adem Gündüz (55) yönetimindeki 50 AEG 167 plakalı hafif ticari araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkıp, şarampole yuvarlandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekipler yapılan kontroller sonucu araçta yolcu olarak bulunan Çiğdem Gündüz (52) ile Emircan Gündüz'ün (25) olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti. Ağır yaralı olarak ambulansla hastaneye kaldırılan sürücü Adem Gündüz de yapılan tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Ailenin diğer oğlu Bedirhan Gündüz'ün ise hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
#AKSARAY #KONYA

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
ARKADAŞINA GÖNDER
Düğün dönüşü facia! Anne-baba ve oğulları öldü, diğer çocukları yaralı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA